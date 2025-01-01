زين البحرين تمنح موظفيها إجازة لدعم المنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
امتثالاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أعلنت زين البحرين عن منح يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 إجازة رسمية لجميع موظفيها، دعماً وتشجيعاً لمنتخبنا في نهائي خليجي زين مع منتخب سلطنة عمان الشقيق.
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