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زين البحرين تمنح موظفيها إجازة لدعم المنتخب

1/1/2025 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

امتثالاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والأمر‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬أعلنت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭ ‬لجميع‭ ‬موظفيها،‭ ‬دعماً‭ ‬وتشجيعاً‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيق‭.‬

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