رئيس اتحاد الكرة يعرب عن عظيم امتنانه وشكره الجزيل لجلالة الملك المعظم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬والشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬إصدار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬توجيهاته‭ ‬السامية‭ ‬لتعطيل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إذ‭ ‬أمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتعطيل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬دعمًا‭ ‬وتشجيعًا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬النهائية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬والتي‭ ‬ستُقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتجمع‭ ‬منتخب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيق‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬والرياضيين،‭ ‬كما‭ ‬تجسد‭ ‬اهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وتشجيع‭ ‬جميع‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬صفًا‭ ‬واحدًا‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الرياضية‭ ‬المهمة،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تعذر‭ ‬عودة‭ ‬المشجعين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمي،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬التاريخية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬مبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لأسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهي‭ ‬مرتكز‭ ‬لاستمرار‭ ‬مسيرة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬ومتواصل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالته،‭ ‬قادها‭ ‬وسيقودها‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وبما‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الريادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونوه‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬بما‭ ‬شكلته‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬وحافز‭ ‬قوي‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬صفًا‭ ‬واحدًا‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الخليجية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬مؤازرة‭ ‬جماهيرية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬تعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المميزة‭ ‬للجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬الخليجي‭.‬