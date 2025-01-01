رئيس اتحاد الكرة يعرب عن عظيم امتنانه وشكره الجزيل لجلالة الملك المعظم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة عظيم الامتنان والشكر الجزيل إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم؛ بمناسبة إصدار جلالة الملك المعظم توجيهاته السامية لتعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، دعمًا وتشجيعًا للمنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته النهائية ببطولة كأس الخليج العربي، والتي ستُقام على أرض دولة الكويت الشقيقة، وتجمع منتخب مملكة البحرين مع منتخب سلطنة عُمان الشقيق.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن التوجيهات الملكية السامية تعكس حرص جلالة الملك المعظم على دعم الرياضة والرياضيين، كما تجسد اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز روح الانتماء الوطني وتشجيع جميع أبناء البحرين على الوقوف صفًا واحدًا خلف المنتخب الوطني في هذه المناسبة الرياضية المهمة، ويأتي هذا القرار نظرًا إلى تعذر عودة المشجعين إلى المملكة من دولة الكويت الشقيقة قبل بداية أوقات العمل الرسمي، وذلك لتمكينهم من مؤازرة المنتخب الوطني في هذه المباراة التاريخية.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية مبعث على الفخر والاعتزاز لأسرة كرة القدم البحرينية، وهي مرتكز لاستمرار مسيرة الارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي في ظل ما تحظى به من دعم كبير ومتواصل من قبل جلالته، قادها وسيقودها إلى مزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، وبما يعكس المكانة الريادية لمملكة البحرين.
ونوه في ختام تصريحه بما شكلته هذه التوجيهات الملكية السامية من دفعة معنوية كبيرة وحافز قوي للجميع من أجل الوقوف صفًا واحدًا خلف المنتخب الوطني في مهمته الخليجية، وخصوصًا مع المباراة المرتقبة التي تنتظر المنتخب في نهائي كأس الخليج العربي، معربًا عن ثقته في مؤازرة جماهيرية واسعة من قبل المنتخب في المباراة تعكس المكانة المميزة للجمهور البحريني الذي كان علامة بارزة في التجمع الخليجي.
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