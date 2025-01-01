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خالد بن حمد يشيد بأداء المنتخب وتأهله لنهائي خليجي 26

1/1/2025 7:15:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الـ‭ ‬26‭ ‬بعد‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬شقيقه‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بهدف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬اللاعبون‭ ‬والجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬والروح‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتحلون‭ ‬بها،‭ ‬بجانب‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لتهيئة‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬النواحي،‭ ‬مثمنا‭ ‬سموه‭ ‬وقفة‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬عروضه‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الشقيق،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

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