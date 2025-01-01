خالد بن حمد يشيد بأداء المنتخب وتأهله لنهائي خليجي 26

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالأداء المتميز لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي الـ 26 بعد تأهله إلى المباراة النهائية بكل جدارة متفوقا على شقيقه الكويتي في نصف النهائي بهدف مقابل لا شيء.
وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، والروح العالية التي يتحلون بها، بجانب الجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم لتهيئة المنتخب من كل النواحي، مثمنا سموه وقفة الجماهير البحرينية ودورها في مؤازرة المنتخب.
وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن ثقته في قدرة المنتخب على مواصلة تقديم عروضه الرائعة في المباراة النهائية أمام المنتخب العماني الشقيق، مؤكدًا سموه أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ الكرة البحرينية.
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