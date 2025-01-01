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فتح استقبال دعم الشركات والمؤسسات لنقل الجماهير لنهائي ((خليجي 26))

1/1/2025 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أشاد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالمبادرات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬أبدتها‭ ‬الشركات‭ ‬والجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬لدعم‭ ‬ابتعاث‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬لاقت‭ ‬مساهمة‭ ‬واسعة‭ ‬جسدت‭ ‬الشراكة‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬لمساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭.‬

ومع‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬اللافت‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المقررة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬سيلاقي‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الدولي،‭ ‬يعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬فتح‭ ‬استقبال‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نقل‭ ‬الجماهير‭ ‬لنهائي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬39602620‭ ‬أو‭ ‬مسؤولة‭ ‬التسويق‭ ‬بالاتحاد‭ ‬جواهر‭ ‬الظاعن‭ ‬عبر‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬34247806؛‭ ‬للتنسيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬نقل‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يثني‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬المنتخب،‭ ‬متحملة‭ ‬مشقة‭ ‬وعناء‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية،‭ ‬فإنه‭ ‬يبدي‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالوقفة‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬صورة‭ ‬وطنية‭ ‬متكاملة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬مؤازرة‭ ‬منتخبها‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخليجي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المساندة‭ ‬ساهمت‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومضاعفة‭ ‬جهودهم‭ ‬للظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

ويلفت‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعول‭ ‬كثيرًا‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬الشركات‭ ‬والجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬التكفل‭ ‬بنقل‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬الأدوار‭ ‬الوطنية‭ ‬والمواقف‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الماضية،‭ ‬ومباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬خصوصًا،‭ ‬ودعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬العموم،‭ ‬إذ‭ ‬تلعب‭ ‬مبادرات‭ ‬وخطوات‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ومؤثر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الارتقاء‭ ‬المنشود‭.‬

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