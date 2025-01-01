فتح استقبال دعم الشركات والمؤسسات لنقل الجماهير لنهائي ((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أشاد مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، بالمبادرات المميزة التي أبدتها الشركات والجهات المختلفة لدعم ابتعاث الجماهير البحرينية إلى مباراة الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي (خليجي 26)، والتي لاقت مساهمة واسعة جسدت الشراكة المسؤولية المجتمعية لمساندة المنتخب الوطني في هذه المهمة.
ومع تأهل المنتخب الوطني اللافت إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير 2024، إذ سيلاقي منتخب عمان عند 7 مساءً على استاد جابر الدولي، يعلن الاتحاد فتح استقبال دعم الشركات والمؤسسات للمساهمة في دعم نقل الجماهير لنهائي «خليجي 26»، وذلك عبر التواصل مع عضو مجلس الإدارة أيمن الفردان على هاتف رقم 39602620 أو مسؤولة التسويق بالاتحاد جواهر الظاعن عبر هاتف رقم 34247806؛ للتنسيق في هذا الإطار بما يخص نقل الجماهير البحرينية للمباراة النهائية.
وفي الوقت الذي يثني مجلس إدارة الاتحاد فيه على الدور البارز الذي لعبته الجماهير البحرينية التي حرصت على مساندة المنتخب، متحملة مشقة وعناء السفر إلى الكويت خلال المباريات الماضية، فإنه يبدي اعتزازه بالوقفة الرائعة التي تجسد صورة وطنية متكاملة تعكس حرص الجماهير على مؤازرة منتخبها في الاستحقاق الخليجي، مؤكدًا أن هذه المساندة ساهمت وبشكل كبير في تحفيز اللاعبين ومضاعفة جهودهم للظهور بأفضل صورة.
ويلفت الاتحاد إلى أنه يعول كثيرًا على مساندة الشركات والجهات المختلفة في التكفل بنقل الجماهير البحرينية، وخاصة مع الأدوار الوطنية والمواقف المميزة التي سجلتها هذه الشركات في مختلف البطولات الماضية، ومباراة نصف النهائي خصوصًا، ودعم الرياضة البحرينية على وجه العموم، إذ تلعب مبادرات وخطوات هذه الجهات بشكل كبير ومؤثر في تحقيق الارتقاء المنشود.
MENAFN01012025000055011008ID1109047326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.