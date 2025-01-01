قراءة في الجولة الرابعة لدوري زين السلاويالمنـامـة يـعـزز صدارته.. والمحــرق يســتعــيد تـوازنـه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
اختتمت يوم الثلاثاء الماضي الجولة الرابعة لدوري زين للرجال لكرة السلة، حيث فاز المحرق على الحالة بنتيجة (85/105)، بينما تفوق النويدرات على سماهيج بنتيجة (68/100)، فيما هزم المنامة الأهلي بنتيجة (67/86)، وحقق مدينة عيسى فوزه الأول في المسابقة على حساب سترة بنتيجة (64/74)، وأخيرًا تفوق النجمة على منافسه الاتحاد بنتيجة (79/99).
المنامة يعزز صدارته
عزز المنامة صدارته لدوري زين السلاوي بفوزه على منافسه الأهلي بفارق 19 نقطة، وبهذا الفوز حقق الفريق العلامة الكاملة بمجموع ثماني نقاط من أربع انتصارات وبدون أي هزيمة، وشهد اللقاء سيطرة منامية منذ بداية المباراة حتى نهايتها، حيث لم يتمكن الأهلي من تعديل النتيجة في كل فترات المواجهة.
النويدرات يسير بثبات
تمكن النويدرات من الفوز الثالث على التوالي في المسابقة، وكان هذه المرة على حساب سماهيج بفارق 32 نقطة، ويقدم الفريق مستوى فنيًا راقيًا حيث تخطى في جميع مواجهاته حتى الآن حاجز المائة نقطة، وبهذا الفوز تمكن من حصد نقطته السادسة، متصدرًا الدرجة الثانية، تاركًا سماهيج خلفه برصيد بخمس نقاط.
غياب أحمد سلمان
غاب نجم المنامة عن فريقه في الجولتين الأخيرتين أمام المحرق والأهلي، لمعاناته من إصابة على مستوى الكاحل، وعانى منها منذ الموسم الماضي، حيث لم يخضع للراحة الكافية والعلاج اللازم، ومن المتوقع أن يعود سلمان في الفترة المقبلة للالتحاق بفريقه لمواصلة عروضه المميزة، ويعد اللاعب عنصرًا مؤثرًا نظرًا إلى ما يمتلك من إمكانيات عالية.
ثلاثيات ميتشل
قدم محترف المحرق توني ميتشل نفسه بقوة في مباراة فريقه أمام الحالة بتسجيله 6 تصويبات ثلاثية من أصل 10 محاولات بنسبة 60 % ، وكان مجموع نقاطه الكلي في اللقاء 29 نقطة، مسهمًا بهذا الأداء في فوز فريقه، واستعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام المنامة.
سلاح النويدرات
يتفوق النويدرات على جميع منافسيه بامتلاكه عنصرًا قويًا هو محترفه الأمريكي مالك، حيث سجل أمام سماهيج 10 محاولات من أصل 14 بنسبة 71 % ، ويدل هذا الرقم على استغلال الفريق إمكانات لاعبه تحت السلة لتسجيل العديد من النقاط المهمة، التي تعطي الأفضلية على حساب المنافسين.
خسارة أولى
خسر الأهلي مواجهته الأولى هذا الموسم أمام المنامة بفارق كبير، وتأثر الفريق بخوضه المباراة بمحترف واحد مقابل ثلاثة محترفين مع الفريق المنافس، وافتقد الأهلي عنصر الطول تحت السلة في الدفاع والهجوم، حيث سيطر المنامة على المتابعات الدفاعية والهجومية، ما صعّب المهمة على لاعبي الأهلي، وشوهد محترف الأهلي توماس على مقاعد البدلاء حيث لم يشارك في أي دقيقة من اللقاء، وكانت مشاركته ستشكل إضافة قوية تحت السلة.
فوز أول للنجمة
نجح فريق النجمة في تحقيق أول فوز له في المسابقة على حساب الاتحاد بفارق 20 نقطة، وبهذا الانتصار تمكن من الابتعاد عن قاع الترتيب، والاقتراب أكثر من الأربعة الكبار، وقاد الفريق في هذا اللقاء مدربه الجديد أحمد جان بعدما جاء التعاقد معه خلفًا للمدرب الصربي ماركو.
ظهور أول لشيزم
ظهر محترف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد ولاعب منتخبنا الوطني وين شيزم للمرة الأولى في مباراة فريقه أمام النجمة، وشارك شيزم مدة 15 دقيقة مع فريقه الجديد في المباراة، ليكون ثالث المحترفين في الفريق بجانب جوناثان وكيفن.
تألق أمير المحرق
قدم اللاعب محمد أمير مستوى مميزًا أمام الحالة بتسجيله 22 نقطة و9 متابعات، ويعتبر أمير من أنجح الصفقات التي ظفر بها المحرق في سوق الانتقالات، نظرا إلى ما يتمتع به اللاعب من قدرات كبيرة، ومن المتوقع أن يقدم الكثير للكتيبة المحرقاوية في قادم الجولات.
كمبس الممتع
أمتع اللاعب محمد حسين كمبس المشاهدين بأدائه الراقي في مباراة فريقه أمام الاتحاد، حيث حقق أرقامًا مميزة بتسجيله 19 نقطة بنسبة نجاح بلغت 60 % ، منها 3 تصويبات ثلاثية ناجحة، وأربع تمريرات حاسمة، وبهذا الأداء لا شك أنه سيكون رقما صعبا في قادم المنافسات.
ترتيب الفرق
ويشير الترتيب العام للمسابقة بعد انتهاء الجولة الثالثة من الدور التمهيدي إلى تصدر المنامة الدرجة الأولى برصيد (8 نقاط)، ويأتي ثانيًا المحرق برصيد (7 نقاط)، الأهلي (5 نقاط)، الحالة (5 نقاط)، فالنجمة (4 نقاط)، وأخيرًا الاتحاد (4 نقاط).
وفي منافسات الدرجة الثانية يتصدر جدول الترتيب النويدرات برصيد (6 نقاط)، سماهيج (5 نقاط)، سترة (5 نقاط)، البحرين (4 نقاط)، وأخيرًا مدينة عيسى (4 نقاط).
MENAFN01012025000055011008ID1109047325