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قراءة في الجولة الرابعة لدوري زين السلاويالمنـامـة يـعـزز صدارته.. والمحــرق يســتعــيد تـوازنـه

1/1/2025 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسين فتح الله الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ (‬85/105‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تفوق‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬68/100‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬هزم‭ ‬المنامة‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬67/86‭)‬،‭ ‬وحقق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ (‬64/74‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬تفوق‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬79/99‭).‬


المنامة‭ ‬يعزز‭ ‬صدارته

عزز‭ ‬المنامة‭ ‬صدارته‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬السلاوي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بمجموع‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬انتصارات‭ ‬وبدون‭ ‬أي‭ ‬هزيمة،‭ ‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬سيطرة‭ ‬منامية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬نهايتها،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فترات‭ ‬المواجهة‭.‬


النويدرات‭ ‬يسير‭ ‬بثبات

تمكن‭ ‬النويدرات‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬وكان‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سماهيج‭ ‬بفارق‭ ‬32‭ ‬نقطة،‭ ‬ويقدم‭ ‬الفريق‭ ‬مستوى‭ ‬فنيًا‭ ‬راقيًا‭ ‬حيث‭ ‬تخطى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مواجهاته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬حاجز‭ ‬المائة‭ ‬نقطة،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬نقطته‭ ‬السادسة،‭ ‬متصدرًا‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬تاركًا‭ ‬سماهيج‭ ‬خلفه‭ ‬برصيد‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭.‬


غياب‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان

غاب‭ ‬نجم‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي،‭ ‬لمعاناته‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكاحل،‭ ‬وعانى‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخضع‭ ‬للراحة‭ ‬الكافية‭ ‬والعلاج‭ ‬اللازم،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬للالتحاق‭ ‬بفريقه‭ ‬لمواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬المميزة،‭ ‬ويعد‭ ‬اللاعب‭ ‬عنصرًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمتلك‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية‭.‬


ثلاثيات‭ ‬ميتشل‮

قدم‭ ‬محترف‭ ‬المحرق‭ ‬توني‭ ‬ميتشل‭ ‬نفسه‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬بتسجيله‭ ‬6‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭ ‬محاولات‭ ‬بنسبة‭ ‬60 ‭%‬ ،‭ ‬وكان‭ ‬مجموع‭ ‬نقاطه‭ ‬الكلي‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬مسهمًا‭ ‬بهذا‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه،‭ ‬واستعادة‭ ‬توازنه‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭.‬


سلاح‭ ‬النويدرات

يتفوق‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬منافسيه‭ ‬بامتلاكه‭ ‬عنصرًا‭ ‬قويًا‭ ‬هو‭ ‬محترفه‭ ‬الأمريكي‭ ‬مالك،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬أمام‭ ‬سماهيج‭ ‬10‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭ ‬بنسبة‭ ‬71 ‭%‬ ،‭ ‬ويدل‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬الفريق‭ ‬إمكانات‭ ‬لاعبه‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭ ‬لتسجيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأفضلية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنافسين‭.‬


خسارة‭ ‬أولى

خسر‭ ‬الأهلي‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬بفارق‭ ‬كبير،‭ ‬وتأثر‭ ‬الفريق‭ ‬بخوضه‭ ‬المباراة‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وافتقد‭ ‬الأهلي‭ ‬عنصر‭ ‬الطول‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم،‭ ‬حيث‭ ‬سيطر‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬المتابعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية،‭ ‬ما‭ ‬صعّب‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي،‭ ‬وشوهد‭ ‬محترف‭ ‬الأهلي‭ ‬توماس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬اللقاء،‭ ‬وكانت‭ ‬مشاركته‭ ‬ستشكل‭ ‬إضافة‭ ‬قوية‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭.‬


فوز‭ ‬أول‭ ‬للنجمة‮

نجح‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب،‭ ‬والاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأربعة‭ ‬الكبار،‭ ‬وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬بعدما‭ ‬جاء‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الصربي‭ ‬ماركو‭.‬‮


ظهور‭ ‬أول‭ ‬لشيزم

ظهر‭ ‬محترف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬ولاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وين‭ ‬شيزم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬وشارك‭ ‬شيزم‭ ‬مدة‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬ليكون‭ ‬ثالث‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬بجانب‭ ‬جوناثان‭ ‬وكيفن‭.‬


تألق‭ ‬أمير‭ ‬المحرق‮

قدم‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬مستوى‭ ‬مميزًا‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬بتسجيله‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات،‭ ‬ويعتبر‭ ‬أمير‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬الصفقات‭ ‬التي‭ ‬ظفر‭ ‬بها‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬كبيرة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الكثير‭ ‬للكتيبة‭ ‬المحرقاوية‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الجولات‭.‬


كمبس‭ ‬الممتع

أمتع‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬كمبس‭ ‬المشاهدين‭ ‬بأدائه‭ ‬الراقي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬أرقامًا‭ ‬مميزة‭ ‬بتسجيله‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬بنسبة‭ ‬نجاح‭ ‬بلغت‭ ‬60 ‭%‬ ،‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ناجحة،‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وبهذا‭ ‬الأداء‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المنافسات‭.‬


ترتيب‭ ‬الفرق

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المنامة‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬ثانيًا‭ ‬المحرق‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الحالة‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فالنجمة‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬الاتحاد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬النويدرات‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سترة‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬البحرين‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

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