الإمارات تستقبل 23 رحلة إجلاء لمصابين ومرضى من غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشر 55 مصابًا ومريضًا بحالة حرجة من قطاع غزة علاجهم الأربعاء في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن رحلة هي الثالثة والعشرون من نوعها لإجلاء مصابين منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع.



وشملت رحلة الإجلاء التي وصلت أمس إلى مطارات الإمارات من ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفيات الإمارات برفقة 72 من أفراد عائلاتهم.



ويأتي إجلاء المصابين والجرحى ومرضى الفلسطينيين في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس دولة الإمارات في تشرين أول 2023 بعلاج 000ر1 طفل و000ر1 مريض بالسرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وقد وصل العدد حتى اليوم 254ر2 مريضا ومرافقا.