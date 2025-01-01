Thursday, 02 January 2025 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات تستقبل 23 رحلة إجلاء لمصابين ومرضى من غزة

1/1/2025 7:08:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشر 55 مصابًا ومريضًا بحالة حرجة من قطاع غزة علاجهم الأربعاء في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن رحلة هي الثالثة والعشرون من نوعها لإجلاء مصابين منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع.


وشملت رحلة الإجلاء التي وصلت أمس إلى مطارات الإمارات من ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفيات الإمارات برفقة 72 من أفراد عائلاتهم.


ويأتي إجلاء المصابين والجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس دولة الإمارات في تشرين أول 2023 بعلاج 000ر1 طفل و000ر1 مريض بالسرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وقد وصل العدد حتى اليوم 254ر2 مريضا ومرافقا.

MENAFN01012025000208011052ID1109047298

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث