الإمارات تستقبل 23 رحلة إجلاء لمصابين ومرضى من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
باشر 55 مصابًا ومريضًا بحالة حرجة من قطاع غزة علاجهم الأربعاء في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن رحلة هي الثالثة والعشرون من نوعها لإجلاء مصابين منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع.
وشملت رحلة الإجلاء التي وصلت أمس إلى مطارات الإمارات من ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفيات الإمارات برفقة 72 من أفراد عائلاتهم.
ويأتي إجلاء المصابين والجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس دولة الإمارات في تشرين أول 2023 بعلاج 000ر1 طفل و000ر1 مريض بالسرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وقد وصل العدد حتى اليوم 254ر2 مريضا ومرافقا.
MENAFN01012025000208011052ID1109047298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.