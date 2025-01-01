الأمم المتحدة: تلوث مياه الشرب في غزة وصل معدلات تضر بصحة السكان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن تلوث مياه الشرب في قطاع غزة وصل إلى معدلات مقلقة تضر بصحة السكان.



وأضافت الأمم المتحدة، في منشور لها على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن مراقبة حديثة لجودة المياه في قطاع غزة تكشف عن معدلات مقلقة من التلوث.



وأوضحت، أن هناك مهمة أممية في مواقع النزوح بمدينة غزة، وجدت ظروفًا سيئة للغاية فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة.



وبينت الأمم المتحدة، أن الفلسطينيين في قطاع غزة، المنهكين نتيجة استمرار العدوان منذ أكثر من 15 شهراً، بالإضافة إلى النزوح المتكرر، يواجهون شحا حادا ومستمرا في المياه.