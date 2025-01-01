الاحتلال يرتكب مجزرتين في غزة خلال الــ48 ساعة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين خلال الـ48 ساعة الماضية ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيداً و 41 جريحاً .



وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ453 على قطاع غزة، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 45553 شهيدًا و 108379 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول 2023م.