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قوات الاحتلال تقتحم قرية جنوبي نابلس

1/1/2025 3:11:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية.

وكانت قد قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية عوريف جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.


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