قوات الاحتلال تقتحم قرية جنوبي نابلس
التاريخ
1/1/2025 3:11:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية.
وكانت قد قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية عوريف جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
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