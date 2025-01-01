استشهاد ممرض متأثرا بجروح أصيب بها في مستشفى كمال عدوان

وكانت قد قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين خلال الـ48 ساعة الماضية ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيداً و 41 جريحاً .

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