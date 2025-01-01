استشهاد ممرض متأثرا بجروح أصيب بها في مستشفى كمال عدوان

استشهاد ممرض متأثرا بجروح أصيب بها في مستشفى كمال عدوان
التاريخ
1/1/2025 3:11:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الممرض حسن الضابوس متأثرا بجروح أصيب بها في مستشفى
كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وكانت قد قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين خلال الـ48 ساعة الماضية ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيداً و 41 جريحاً .
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