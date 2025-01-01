مصر تدين حادث الدهس المأساوي بالولايات المتحدة الأميركية

مصر تدين حادث الدهس المأساوي بالولايات المتحدة الأميركية
التاريخ
1/1/2025 3:11:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دانت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء حادث الدهس المأساوي، الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية، مجددة رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.
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