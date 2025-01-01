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مصر تدين حادث الدهس المأساوي بالولايات المتحدة الأميركية

1/1/2025 3:11:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء حادث الدهس المأساوي، الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.


وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية، مجددة رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.

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