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600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

1/1/2025 3:11:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 632 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، بينما منعت الشرطة الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.








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