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مسؤول طبي بغزة: 7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد

1/1/2025 3:11:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة للجزيرة "7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد".


وأضاف "لا ملابس ولا أغطية كافية تقي النازحين برد الشتاء".

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