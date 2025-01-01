مسؤول طبي بغزة: 7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد

مسؤول طبي بغزة: 7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد
التاريخ
1/1/2025 3:11:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة للجزيرة "7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد".
وأضاف "لا ملابس ولا أغطية كافية تقي النازحين برد الشتاء".
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