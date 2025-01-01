Wednesday, 01 January 2025 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد: المنخفض الأخير حسّن الموسم المطري

1/1/2025 3:11:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطابـ، إن أمطار مربعينية الشتاء تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي العام ، حيث يحقق الربع الأول من المربعينية نسبة 6%، بحيث يكون من المفترض أن تحقق الأمطار من بداية الموسم وحتى نهاية الربع الأول من المربعينية ما نسبته 33%.
ومع المنخفض الجوي الأخير، والذي أثر على المملكة خلال الفترة من 28 كانون أول 2024 ولغاية الأول من كانون الثاني 2025، تحسنت مجاميع الأمطار بنسب تتراوح ما بين (1%-25%) من المعدل الموسمي العام، حيث تركزت الهطولات المطرية على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، كما شملت الامطار بعض المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية.
وسجلت محطة رصد السلط / محافظة البلقاء أعلى مجموع مطري في الربع الأول من مربعينية هذا الشتاء بلغ 98.0 ملم محققة ما نسبته 25% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الباقورة / محافظة إربد (الأغوار الشمالية) بمجموع مطري بلغ 97.5 ملم وبما نسبته 19% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد صما / محافظة إربد بمجموع مطري بلغ 86.5 ملم وبما نسبته 20% من معدلها الموسمي العام.
وأضاف آل خطاب أن محطة رصد جوي الزرقاء سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى الشرقية بلغ 30.9 ملم بما نسبته 25% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الغباوي / محافظة الزرقاء بمجموع مطري بلغ 21.0 ملم وبما نسبته 24% من معدلها الموسمي العام.
فيما سجلت محطة رصد جوي المفرق أعلى مجموع مطري في المناطق الشرقية بلغ 11.9 ملم بما نسبته 8% من معدله الموسمي العام.
وفي المناطق الجنوبية الغربية سجلت محطة رصد جوي الربة / محافظة الكرك اعلى مجموع مطري بلغ 49.2 ملم وبما نسبته 15% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد الشوبك / محافظة معان بمجموع مطري بلغ 14.8 وبما نسبته 5% من معدله الموسمي العام.
وأفاد آل خطاب بأنه وبالرغم من مجاميع الأمطار التي هطلت خلال الربع الأول من المربعينية وخاصة خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة والذي حسنت أمطاره من الموسم المطري، إلا أن الموسم المطري لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة باستثناء منطقة الأغوار الوسطى والتي حققت ما نسبته 43% من معدلها الموسمي العام.
القطاع الدائري أدناه يبين ما تحقق منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح 01/01/2025.








MENAFN01012025000208011052ID1109047145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث