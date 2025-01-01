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إصابة مجندة صهيونية بعملية دهس بالضفة

1/1/2025 3:11:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت تقارير عبرية ان مجندة صهيونية أصيبت اثر عملية دهس بالقرب من رام الله.
وقالت القناة 12 ان مجندة أطلقت النار على سائق مركبة حاول دهسها في قرب حاجز عسكري في رام الله وأصابته بجروح خطيرة.
بدوره قال موقع والا ان المجندة أصيبت اثر الحادث ، والأمر قيد التحقيق.








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