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71 ألف مستفيد من الرعاية الصحية المنزلية

1/1/2025 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الصحة، عن وصول عدد المستفيدين من الرعاية المنزلية إلى أكثر من 58 ألف حالة نشطة، خلال العام الماضي، بينما تجاوز إجمالي المستفيدين منذ إطلاق الخدمة 71 ألف شخص، حيث يتم تقديم هذه الخدمات عبر 244 قسمًا للرعاية المنزلية تضم أكثر من 2700 موظف متخصص، مؤكدة أيضًا أن طلب خدمات الرعاية المنزلية يتم عبر الأقسام المختصة في المستشفيات، أو من خلال طلب إحالة من المراكز الصحية الأولية، للفئات التي تنطبق عليها معايير الاستفادة من الخدمة.
مسارات جديدة
أوضحت ((الصحة)) أن خدمات الرعاية المنزلية الأساسية تشمل علاج الجروح وقرح الفراش، وخدمات متابعة الأمراض المزمنة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات المنزلية، كما تتضمن خدمات الرعاية الصحية بعد العمليات، وصحة الفم والأسنان، والعلاج الوريدي، كما استحدثت الوزارة مسارات جديدة ضمن خدمات الرعاية المنزلية، شملت رعاية الأم والطفل، وخدمات الغسيل الكلوي، إضافة إلى خدمات الرعاية التلطيفية.
تحول القطاع
تواصل وزارة الصحة، من خلال التجمعات الصحية، تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة الصحية، ولتحسين تجربة المرضى، وتوفير حلول علاجية شاملة للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، في تعزيز الوصول للخدمات الصحية ورفع جودتها لتلبية احتياجات المجتمع.

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