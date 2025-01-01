الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا خلال اليوم الماضي تجاوزت 1000 جندي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء بأن الجيش الأوكراني فقد نحو 1050 جنديا بين قتيل وجريح خلال الـ24 الساعة الأخيرة.وفي ما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:



- بلغت خسائر القوات الأوكرانية على يد قوات مجموعة "الشمال" في محور خاركوف نحو 45 عسكريا.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة وصربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك، كما تم صد 9 هجمات مضادة للعدو، في حين فقد الجيش الأوكراني نحو 330 جنديا.



- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 250 عسكريا.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 14 هجمة مضادة، وفقد العدو نحو 235 جنديا.



- واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وصدت 3 هجمات مضادة، بينما بلغت خسائر الجيش الأوكراني هناك أكثر من 150 عسكريا.



- استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون ومدينة خيرسون، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 40 جنديا.



- إصابة منشأة طاقة كان يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وبنية تحتية للمطارات العسكرية، وموقع لتجميع الزوارق المسيرة، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 142 منطقة.



- إسقاط 7 صواريخ من أنظمة HIMARS و"أوراغان" و66 طائرة بدون طيار.

RT