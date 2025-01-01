اختتام دوري المناظرات الشبابية الثاني بمركز الأميرة بسمة للتنمية في جرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز الأميرة بسمة للتنمية في جرش التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، دوري المناظرات الثاني لعام 2024، بمشاركة 8 أندية مناظرة بالمملكة.



وتناولت المناظرات على مدار يومين، بحسب بيان صحفي لجهد اليوم الأربعاء، مواضيع لامست قضايا مجتمعية، كالتعليم وريادة الأعمال ودور الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية وغيرها من الموضوعات.



وقال مدير المركز طارق شطناوي، إن المناظرات تهدف إلى تعزيز وتطوير مهارات الحوار والتفكير النقدي والبناء لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية.



كما تهدف إلى المساهمة في صقل شخصية الشباب، ورفدهم بمهارات الإقناع وصولا إلى جيل قادر على التعبير بموضوعية.



وبين شطناوي، أن جهد بالتعاون مع مراكز الأميرة بسمة في مختلف محافظات المملكة، مستمر في تنظيم هذا النوع من المناظرات والأنشطة المهارية وتطويره في المرحلة المقبلة ليشمل أعداد اكبر من الشباب، للارتقاء بثقافة الحوار الوطني الهادف.



وكرم متصرف لواء المعراض الدكتور رضا الغياث، بحضور رئيس إقليم الشمال للصندوق الأردني الهاشمي فهمية العزام، ورؤساء مراكز الأميرة بسمة في الإقليم الفرق المشاركة والفائزين في المناظرات.



وفاز مركز الأميرة بسمة للتنمية في إربد بالمرتبة الأولى، تلاه مركز الزرقاء بالمرتبة الثانية ومركز جرش بالمرتبة الثالثة.



وفاز نور الدين المرازيق وحلا بني عبده من مركز الأميرة بسمة للتنمية في جرش بجائزة افضل مناظر، فيما حصلت بيسان شاهر من مركز الأميرة بسمة للتنمية في المفرق جائزة أفضل متحدث، وحصل خليل رحاحلة من مركز الأميرة بسمة بسحاب علل جائزة أفضل مشارك.