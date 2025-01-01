ماسك يقضي ليلة رأس السنة في فيلا ترامب في مارالاغو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه قضى ليلة رأس السنة في مقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد في مارالاغو، حيث رقصا واقفين بجانب بعضهما البعض.وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكة X، والذي علق عليه ماسك بنفسه، ظهر رجل الأعمال وهو يرقص مع ترامب.



وقام أحد المستخدمين بوضع تعليق على الفيديو بالقول إن السنوات الأربع المقبلة ستكون "لا تنسى".



ورد إيلون ماسك على التعليق بالقول: "الأوقات الطيبة ستأتي لاحقا".



وفي مقطع فيديو آخر، نال الرد كذلك من جانب رجل الأعمال، ظهرت في مارالاغو ماي ماسك، والدة إيلون ماسك، مع ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب.

RT