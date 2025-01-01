عاجل السعودية تعدم 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حُكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.
وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية: "أقدم كل من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".
وأضاف: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".
وتابع: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة جاسم محمد شعباني وعبدالرضا يونس تنقاسيري وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - بالمنطقة الشرقية".
وأوضح البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
سكاي نيوز
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