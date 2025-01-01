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عاجل السعودية تعدم 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات

1/1/2025 8:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حُكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.
وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية: "أقدم كل من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".
وأضاف: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".
وتابع: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة جاسم محمد شعباني وعبدالرضا يونس تنقاسيري وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - بالمنطقة الشرقية".
وأوضح البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
سكاي نيوز










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