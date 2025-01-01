مواعيد العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025

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- Khaberni) خبرني - إليكم مواعيد و تفاصيل العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025:
رأس السنة الميلادية (1 يناير)
يعد يوم 1 يناير عطلة رسمية في المملكة بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث يتم تعطيل العمل في جميع القطاعات العامة والخاصة.
عيد الفطر المبارك (31 مارس - 2 أبريل)
تبدأ عطلة عيد الفطر من يوم الأحد 30 -3 - 2025 وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 - 4 - 2025، وتعد هذه العطلة واحدة من أهم الأعياد في الأردن ويستمتع خلالها المواطنون بالاحتفالات مع العائلة والأصدقاء.
عيد العمال (1 مايو)
يصادف يوم 1 - 5- 2025 عيد العمال، وهو يوم مخصص للاحتفال بإنجازات العمال، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لجميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.
عيد الاستقلال (25 مايو)
في يوم 25 – 5 - 2025 من كل عام، يحتفل الأردنيون بعيد الاستقلال، حيث يُحيي الأردنيون ذكرى استقلال المملكة عن الانتداب البريطاني. يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في الأردن.
عيد الأضحى المبارك (5 - 9 يونيو)
تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك من يوم الخميس 5 - 6 - 2025 وتستمر حتى يوم الإثنين 9 - 6- 2025. يتم خلال هذه العطلة الاحتفال بالعيد وإتمام مناسك الحج في المملكة.
رأس السنة الهجرية (26 يونيو)
يصادف يوم الخميس 26 - 6 - 2025 رأس السنة الهجرية، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.
المولد النبوي الشريف (4 سبتمبر)
في يوم 4 - 9 - 2025، يحتفل الأردنيون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لجميع القطاعات.
عيد الميلاد المجيد (25 ديسمبر)
في يوم 25 - 12 - 2025، يحتفل المسيحيون في الأردن بعيد الميلاد المجيد، ويُعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة احتفالًا بهذه المناسبة الدينية.
ملاحظة :
يمكن أن تتغير بعض التواريخ بناءً على القرارات الحكومية أو التقويم الهجري، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية قبل أيام العطلة بقليل.
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