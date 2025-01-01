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مواعيد العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025

1/1/2025 7:18:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - إليكم مواعيد و تفاصيل العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025:


رأس السنة الميلادية (1 يناير)


يعد يوم 1 يناير عطلة رسمية في المملكة بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث يتم تعطيل العمل في جميع القطاعات العامة والخاصة.


عيد الفطر المبارك (31 مارس - 2 أبريل)


تبدأ عطلة عيد الفطر من يوم الأحد 30 -3 - 2025 وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 - 4 - 2025، وتعد هذه العطلة واحدة من أهم الأعياد في الأردن ويستمتع خلالها المواطنون بالاحتفالات مع العائلة والأصدقاء.


عيد العمال (1 مايو)


يصادف يوم 1 - 5- 2025 عيد العمال، وهو يوم مخصص للاحتفال بإنجازات العمال، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لجميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.


عيد الاستقلال (25 مايو)


في يوم 25 – 5 - 2025 من كل عام، يحتفل الأردنيون بعيد الاستقلال، حيث يُحيي الأردنيون ذكرى استقلال المملكة عن الانتداب البريطاني. يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في الأردن.


عيد الأضحى المبارك (5 - 9 يونيو)


تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك من يوم الخميس 5 - 6 - 2025 وتستمر حتى يوم الإثنين 9 - 6- 2025. يتم خلال هذه العطلة الاحتفال بالعيد وإتمام مناسك الحج في المملكة.


رأس السنة الهجرية (26 يونيو)


يصادف يوم الخميس 26 - 6 - 2025 رأس السنة الهجرية، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.


المولد النبوي الشريف (4 سبتمبر)


في يوم 4 - 9 - 2025، يحتفل الأردنيون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لجميع القطاعات.


عيد الميلاد المجيد (25 ديسمبر)


في يوم 25 - 12 - 2025، يحتفل المسيحيون في الأردن بعيد الميلاد المجيد، ويُعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة احتفالًا بهذه المناسبة الدينية.


ملاحظة :


يمكن أن تتغير بعض التواريخ بناءً على القرارات الحكومية أو التقويم الهجري، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية قبل أيام العطلة بقليل.

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