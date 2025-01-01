مواعيد العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025

MENAFN - Khaberni) خبرني - إليكم مواعيد و تفاصيل العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025:





رأس السنة الميلادية (1 يناير)





يعد يوم 1 يناير عطلة رسمية في المملكة بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث يتم تعطيل العمل في جميع القطاعات العامة والخاصة.





عيد الفطر المبارك (31 مارس - 2 أبريل)





تبدأ عطلة عيد الفطر من يوم الأحد 30 -3 - 2025 وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 - 4 - 2025، وتعد هذه العطلة واحدة من أهم الأعياد في الأردن ويستمتع خلالها المواطنون بالاحتفالات مع العائلة والأصدقاء.





عيد العمال (1 مايو)





يصادف يوم 1 - 5- 2025 عيد العمال، وهو يوم مخصص للاحتفال بإنجازات العمال، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لجميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.





عيد الاستقلال (25 مايو)





في يوم 25 – 5 - 2025 من كل عام، يحتفل الأردنيون بعيد الاستقلال، حيث يُحيي الأردنيون ذكرى استقلال المملكة عن الانتداب البريطاني. يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في الأردن.





عيد الأضحى المبارك (5 - 9 يونيو)





تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك من يوم الخميس 5 - 6 - 2025 وتستمر حتى يوم الإثنين 9 - 6- 2025. يتم خلال هذه العطلة الاحتفال بالعيد وإتمام مناسك الحج في المملكة.





رأس السنة الهجرية (26 يونيو)





يصادف يوم الخميس 26 - 6 - 2025 رأس السنة الهجرية، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.





المولد النبوي الشريف (4 سبتمبر)





في يوم 4 - 9 - 2025، يحتفل الأردنيون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لجميع القطاعات.





عيد الميلاد المجيد (25 ديسمبر)





في يوم 25 - 12 - 2025، يحتفل المسيحيون في الأردن بعيد الميلاد المجيد، ويُعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة احتفالًا بهذه المناسبة الدينية.





ملاحظة :







يمكن أن تتغير بعض التواريخ بناءً على القرارات الحكومية أو التقويم الهجري، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية قبل أيام العطلة بقليل.