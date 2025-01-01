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قسد تعلن إسقاط مسيرة بيرقدار تركية بريف حلب

1/1/2025 7:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أسقطت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" طائرة مسيّرة تركية من طراز بيرقدار في أجواء جسر قره قوزاق جنوب مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقين وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشهد مناطق ريف حلب الشرقي تصعيدا عسكريا بشكل مستمر، تزامنا مع اندلاع اشتباكات دامية بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا وقوات قسد.
واندلعت، فجر أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة على محور أبو قلقل بريف حلب الشرقي، إثر عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا، حيث تمكنت من السيطرة مؤقتًا على قرية شاش البوبنا.
وفي أعقاب ذلك، شنت القواعد التركية قصفًا مدفعيا مكثفا استهدف مواقع في قرية بير حسو ومنطقة المجبل قرب جسر قرقوزاق، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وأثار حالة من الذعر بين السكان .
سكاي نيوز









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