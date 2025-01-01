بالفيديو: 10 قتلى إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

بالفيديو: 10 قتلى إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية
التاريخ
1/1/2025 7:07:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة "سي بي إس" عن الشرطة الأمريكية وشهود عيان بوجود قتلى ومصابون إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية .
كما أفادت الوكالة بأن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار .
الفيديو من موقع الحادثة :
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