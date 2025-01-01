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بالفيديو: 10 قتلى إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

1/1/2025 7:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة "سي بي إس" عن الشرطة الأمريكية وشهود عيان بوجود قتلى ومصابون إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية .
كما أفادت الوكالة بأن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار .
الفيديو من موقع الحادثة :









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