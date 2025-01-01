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تحذير هام بضرورة السير بحذر لسالكي هذه الطرقات

1/1/2025 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون على توخي الحيطة والحذر من قبل سالكي طريق راس منيف عجلون بسبب حالات الانجماد.
كما وأكدت اللجنة على ضرورة السير بحذر على الطرقات، خصوصا في المناطق التي شهدت تساقطا غزيرا للأمطار، الأمر الذي أدى إلى تشكل الانجماد، خاصة في المناطق المرتفعة مما يستدعي عدم السرعة تلافيا للانزلاقات وحفاظا على سلامة الجميع.








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