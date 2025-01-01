تحذير هام بضرورة السير بحذر لسالكي هذه الطرقات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون على توخي الحيطة والحذر من قبل سالكي طريق راس منيف عجلون بسبب حالات الانجماد.
كما وأكدت اللجنة على ضرورة السير بحذر على الطرقات، خصوصا في المناطق التي شهدت تساقطا غزيرا للأمطار، الأمر الذي أدى إلى تشكل الانجماد، خاصة في المناطق المرتفعة مما يستدعي عدم السرعة تلافيا للانزلاقات وحفاظا على سلامة الجميع.
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