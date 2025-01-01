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هآرتس تفضح جنرال إسرائيلي استعان بأشقائه لتنفيذ“مهمة جنونية” في غزة

1/1/2025 6:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية تحقيقًا، يسلط الضوء على سلوكيات العميد يهودا فاخ، قائد الفرقة 252 مدرعات في الجيش الإسرائيلي، والذي نُسب باتخاذ قرارات فردية أدت إلى تنفيذ عمليات إبادة وتهجير للفلسطينيين في غزة.
وكشف التحقيق، الذي نشرته الصحيفة أمس الثلاثاء، أن فاخ سمح لأحد أشقائه، جولان، بتشكيل“عصابة هدم” خارج نطاق الجيش، كانت تعمل على تدمير المنازل الفلسطينية في القطاع.
وتقول الصحيفة إن فاخ أجرى ترتيبات غريبة عند تسلمه قيادة الفرقة في أغسطس/آب الماضي، حيث سمح لأشقائه بدخول غزة والتعامل معهم كـ”شخصيات مهمة”، متجاوزًا الإجراءات الأمنية المعتادة.
ووفقًا لشهادات ضباط، فإن جولان، الذي شغل منصب عقيد في قوات الاحتياط، قام بتشكيل وحدة هدفها تدمير غزة. وتمت الإشارة إلى أن هذه القوات كانت تعمل بدون إشراف أو معرفة قيادة الفرقة 252.
وبينما كثّف الجيش الإسرائيلي عمليات الهدم في محور نتساريم، نشطت جهة غير رسمية تعمل وفق أهداف خاصة بتوجيه من فاخ. كان الهدف المعلن تدمير المباني الفلسطينية بأسرع وقت ممكن، دون معايير واضحة للاختيار. وفقًا لشهادات الجنود، كان الفريق يتنقل من منزل إلى آخر بهدف تسوية المنطقة بالأرض.
ونقلت الصحيفة عن جندي احتياط، كان ضمن فريق مكلف بحماية تلك القوة، قوله“كانت مهمتهم بالكامل تتمثل في تسوية غزة بالأرض بأسرع وقت ممكن، هذا ما كانوا يفعلونه طوال اليوم”.
وعن أعضاء قوة الهدم هذه، قال الجندي ذاته“كانوا أشخاصا مشحونين بالكراهية، مزيجا من جنود ومدنيين، معظمهم متدينون. شعروا أنهم في مهمة جنونية واعتبروا ذلك شرفا عظيما لهم”.
أحد الحوادث المثيرة التي وقع فيها جولان تمثل في دخوله نفقًا في غزة دون اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، مما أدى إلى انهيار النفق عليه وإصابته. بعد الحادث تقرر حل“قوة الهدم”.
أيضا، تطرق التحقيق إلى السلوكيات المتهورة لفاخ والتي أدت إلى مقتل جنود تحت إمرته، ووفقا لشهادات ضباط من الفرقة 252، قُتل 8 جنود بين 17 و28 أغسطس الماضي عندما قرر فاخ دخول حي الزيتون جنوب مدينة غزة، في إطار محاولاته المستمرة للوصول إلى مواقع أبعد نحو الشمال، دون التخطيط الميداني الكافي.
التحقيق أشار أيضًا إلى أن فاخ كان يخطط لتهجير سكان شمال غزة وفقًا لخطة“اللواءات” التي اقترحها غيورا أيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والتي كانت تهدف إلى إعادة احتلال غزة بشكل تدريجي.
لكن التحقيق لم يكشف مصير الجنرال الإسرائيلي أو أشقائه، وما إذا كانوا تعرضوا للمسائلة القانونية أم لا.
الجزيرة









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