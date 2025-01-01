تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس لـ 4 ايام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يومي الأربعاء والخميس سيكون مستقر وبارد في معظم مناطق المملكة نهارا، بينما يكون لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.



وفي الليل يكون الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة وتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

اما يومي الجمعة والسبت ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الطقس باردًا نهارا في معظم المناطق ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وفي الليل يكون الطقس باردًا جدًا يوم الجمعة وباردًا بوجه عام يوم السبت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة.