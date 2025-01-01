حزنا على أبيه.. أردني يفارق الحياة بعد أيام على رحيله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- انتقل الى رحمة الله تعالى خلدون محمد عبدالقادر ملكاوي بعد ايام من دفن والده في اربد .
وقال مقرب لـ "الوكيل الاخباري " ان خلدون انتقل الى رحمة الله تعالى بسكتة قلبية حزنا على والده ودفن في اربد يوم أمس ، بعد دفن والده بأيام .
واضاف ان والده الحاج محمد عبدالقادر ملكاوي انتقل الى رحمة الله الخميس ، اثر سكتة قلبية وتمت الصلاة عليه ودفنه في مسقط راسه بلدة ملكا - اربد الجمعة الماضية .
واكد بأنه عرف عنهما حسن السلوك وحسن الجوار وطيب الأثر ، وعُرف عن الوالد ببلدته بحب الخير واصلاح ذات البين .
رحمهما الله والهم ذويهما الصبر والسلوان
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