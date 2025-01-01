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أوكرانيا توقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا

1/1/2025 6:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أوكرانيا، أنها أوقفت نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اتفاق العبور الذي كانت مدته خمس سنوات.
وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، إنها أنهت الاتفاق "لمصلحة الأمن القومي"، قائلة: "لقد أوقفنا عبور الغاز الروسي وهذا حدث تاريخي"، مضيفة أن البنية التحتية لنقل الغاز لديها تم إعدادها مسبقًا قبل انتهاء الصلاحية، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.
وبعد إغلاق الطريق عبر أوكرانيا، لن يكون أمام روسيا سوى طريقة وحيدة أخرى لتوصيل الغاز عبر خط أنابيب إلى أوروبا، وذلك عبر خط أنابيب تورك ستريم الذي يمر عبر تركيا إلى بلغاريا.
بترا










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