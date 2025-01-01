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لهذه الأسباب.. تحذيرات بشأن الحالة الجوية في الاردن الايام القادمة

1/1/2025 6:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية في اخر تحديثات نشراتها حول الحالة الجوية في الاردن للأيام القادمة انها تحذر من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول (يوم الأربعاء).
وتوجه الارصاد نصائح عامة للمواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات الصقيع، خاصةً على المزروعات والمواشي ،تجنب القيادة في ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق المتوقع تشكل الضباب فيها ، ارتداء الملابس الدافئة، خصوصًا خلال الليل والصباح الباكر.
واكدت على ضرورة متابعة تحديثات إدارة الأرصاد الجوية الاردنية للحصول على أحدث المعلومات والنصائح.








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