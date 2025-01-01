شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مواطنين في خان يونس

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء لقوات الاحتلال علىمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، إثر قصف من طائرة مسيرة على

مجموعة من المواطنين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال

أرضًا في محيط بركس خضير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيّرة (الكواد كابتر) وآليات الاحتلال النار بشكل متواصل منذ ساعات الصباح شرق حيي الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة