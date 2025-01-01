شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مواطنين في خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف
لقوات الاحتلال على
مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، إثر قصف من طائرة مسيرة على
مجموعة من المواطنين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.
واستهدفت طائرات الاحتلال
أرضًا في محيط بركس خضير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيّرة (الكواد كابتر) وآليات الاحتلال النار بشكل متواصل منذ ساعات الصباح شرق حيي الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة
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