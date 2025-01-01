ترامب سيحضر جنازة جيمي كارتر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيحضر الجنازة الرسمية، التي ستقام الأسبوع المقبل، للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي تُوفي، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 100 عام.
وعندما دخل
ترامب حفل رأس السنة الجديدة في منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم حضور جنازة كارتر في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، في واشنطن العاصمة.
وردَّ ترامب: "نعم، سأكون هناك. لقد جرت دعوتنا".
الشرق الأوسط
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