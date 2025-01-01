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ترامب سيحضر جنازة جيمي كارتر

1/1/2025 5:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيحضر الجنازة الرسمية، التي ستقام الأسبوع المقبل، للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي تُوفي، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 100 عام.
وعندما دخل ترامب حفل رأس السنة الجديدة في منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم حضور جنازة كارتر في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، في واشنطن العاصمة.
وردَّ ترامب: "نعم، سأكون هناك. لقد جرت دعوتنا".

الشرق الأوسط

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