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وزير الجيوش الفرنسي: نعمل من أجل صمود وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

1/1/2025 5:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شدد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في سياق زيارته لبنان على "ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 27 نوفمبر".
وقال لوكورنو خلال زيارته قاعدة لليونيفيل في بلدة دير كيفا في جنوب لبنان إن "الآلية الفرنسية-الأمريكية أحصت عمليا 300 خرق، ما يعني أنها تضطلع بدورها في شكل تام".
وأضاف: "نحن في منتصف الطريق في إطار وقف إطلاق النار هذا، مع نتائج أولى تم تسجيلها، خصوصا في القدرة على احتواء النزاع وضمان الأمن"، مذكرا أنه "مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق، ينبغي أن تكون القوات المسلحة اللبنانية قد انتشرت حيث كان حزب الله وحيث هي القوات الإسرائيلية".


وأوضح أن زيارته هي "نقطة انطلاق تتيح التخطيط للأيام الـ26 المتبقية من وقف لإطلاق النار ندرك أنه هش، ويتطلب في شكل حتمي إرادة من الجانبين"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب نبذل ما في وسعنا لضمان صمود وقف النار".

RT

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