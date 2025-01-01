وزير الجيوش الفرنسي: نعمل من أجل صمود وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

وأوضح أن زيارته هي "نقطة انطلاق تتيح التخطيط للأيام الـ26 المتبقية من وقف لإطلاق النار ندرك أنه هش، ويتطلب في شكل حتمي إرادة من الجانبين"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب نبذل ما في وسعنا لضمان صمود وقف النار".

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