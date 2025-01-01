وزير الجيوش الفرنسي: نعمل من أجل صمود وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

(MENAFN
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شدد وزير
الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في سياق زيارته لبنان على "ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 27 نوفمبر".
وقال لوكورنو خلال زيارته قاعدة لليونيفيل في بلدة دير كيفا في جنوب لبنان إن "الآلية الفرنسية-الأمريكية أحصت عمليا 300 خرق، ما يعني أنها تضطلع بدورها في شكل تام".
وأضاف: "نحن في منتصف الطريق في إطار وقف إطلاق النار هذا، مع نتائج أولى تم تسجيلها، خصوصا في القدرة على احتواء النزاع وضمان الأمن"، مذكرا أنه "مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق، ينبغي أن تكون القوات المسلحة اللبنانية قد انتشرت حيث كان حزب الله وحيث هي القوات الإسرائيلية".
وأوضح أن زيارته هي "نقطة انطلاق تتيح التخطيط للأيام الـ26 المتبقية من وقف لإطلاق النار ندرك أنه هش، ويتطلب في شكل حتمي إرادة من الجانبين"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب نبذل ما في وسعنا لضمان صمود وقف النار".
RT
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