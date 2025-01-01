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الجيش يعلن تحييد مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة

1/1/2025 5:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت قوات حرس الحدود صبيحة هذا اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة الأردنية الهاشمية على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.








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