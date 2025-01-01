الجيش يعلن تحييد مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة
التاريخ
1/1/2025 5:08:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعاملت قوات حرس الحدود صبيحة هذا اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة الأردنية الهاشمية على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.
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