زين الأردن.. مسؤولية صحية وبيئية ودعم متواصل للتعليم والشباب والمرأة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار استراتيجيتها لإدارة الاستدامة، ومواصلةً لجهودها في دعم مسيرة التنمية المُستدامة في المملكة، لتحقيق أثر ملموس في المجتمع عبر إطلاق مُبادرات ودعم برامج تُعنى بالاستدامة بالشراكة مع جهات رسمية ودولية مختلفة، واصلت شركة زين الأردن تطوير سياسات مبتكرة تُسهم بتحسين جودة الحياة، وتضمن مستقبلًا زاهرًا ومُستدامًا، حيث قامت الشركة خلال العام 2024 بدعم أبرز القِطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبيئة، فيما تُوّجت إنجازات زين في خِتام العام بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على الشركة، وذلك تقديرًا لمساهماتها في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.



وفي إطار التزامها وحِرصها على الارتقاء بالقِطاع الصحي الأردني والمساهمة بتوفير العلاج والرعاية الصحية لمُستحقيها، واصلت الشركة تقديم دعمها في إطار الشراكة المُمتدة التي تجمعها مع مؤسسة ومركز الحُسين للسرطان؛ فقدّمت زين - أحد أكبر داعمي المؤسسة والمصنفة كمتبرّع متميز من قِبل المؤسسة منذ عدّة أعوام - دعماً للحملة السنوية "نحو الحياة" التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر رمضان المُبارك بقيمة 50 ألف دينار أردني، ليصل مجموع ما تبرّعت به الشركة إلى حوالي 2.5 مليون دينار أردني للمساهمة في عِلاج مرضى السرطان ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، وغير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، فيما تجاوزت قيمة الدعم النقدي الذي قدّمته الشركة لمبادرة "همتنا" التي تُعنى بإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية في المملكة، النصف مليون دينار أردني، حيث ساهمت خلال العام 2024 بإعادة بناء وتطوير مركز صحّي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك.



وقدّمت عيادة زين المجانية المُتنقلة للأطفال خدماتها لأكثر من 6000 طفل خلال العام 2024 عبر الزيارات الدورية التي نظّمتها لمختلف المناطق الأقل حظًا والقُرى على مدار العام، وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين من خدمات العيادة التي أطلقتها شركة زين منذ 22 عامًا حوالي 259 ألف شخص في مختلف محافظات المملكة.



ومواصلةً لدورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم قِطاعي التعليم والشباب؛ جدّدت شركة زين مُذكرة التفاهم التي تجمعها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وقدّمت زين من خلالها هذا العام مِنحًا تعليمية لـ 23 شابة وشابًا من منتفعي الصندوق لاستكمال دراستهم الجامعية والمساهمة في إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتأمين مُستقبلهم استعدادًا لدخول سوق العمل مما ينعكس إيجابًا في تحسين جودة حياتهم وظروفهم المعيشية وتوفير الحياة الكريمة لهم، في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والتكنولوجيا والأمن السيبراني، ليصل عدد المِنح الجامعية المُقدّمة من زين منذ العام 2011 إلى 183 مِنحة، فيما قامت الشركة بتطوير الدورات التدريبية المجانية في مراكزها والمُتاحة للذكور والإناث في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية (PlayStation وXbox)، وصيانة الأجهزة الخلوية، وتقنية الألياف الضوئية (الفايبر) والتي تُطلقها بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وبشكل دوري منذ 15 عامًا، لتصبح مُدتها 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وتشمل المجالين العملي والنظري، ويكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة، ليحصلوا على شهادات معتمدة لمزاولة هذه المِهن والحصول على فُرص وظيفية مباشرة بعد تخرّجهم، إذ بلغ عدد المُستفيدين من هذه الدورات حتى اليوم ما يزيد عن 2000 شاب وشابة.



وقدّمت شركة زين الأردن 5 مِنح تعليمية لمؤسسة "إيليا نُقل"، والتي تهدف إلى دعم الشباب الأردني من خلال توفير الفرص لهم سواء لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع، أو عبر التوجّه إلى التعليم المهني، وذلك بتغطية أقساط الدراسة بالإضافة إلى مصاريف المواصلات للحاصلين على المنح، كما قدّمت أيضًا 5 مِنح لدعم 5 طالبات من المنتفعات من المؤسسة، لمُساندتهن في استكمال دراستهن الجامعية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار الرقمي (STEM)، عبر تغطية تكاليف ورسوم دراستهن ومصاريف مواصلاتهن الشهرية طوال فترة الدراسة، فيما شارك موظفو الشركة في برنامج "دينارك يعلّم" التابع لمؤسسة "إيليا نُقل"، حيث تم جمع التبرعات الشهرية التي قدّمها موظفو الشركة لتغطية منحتين دراسيتين لمنتفعين من المؤسسة، كما قامت الشركة وضمن شراكتها مع مؤسسة "لوياك" بإطلاق برنامج التدريب العملي "مُستقبلك زين" لتوفير 40 فُرصة تدريبية للطلبة المُشاركين في البرنامج من طلبة الجامعات الأردنية وحديثي التخرّج، لتعزيز مهاراتهم العملية والوظيفية، وتضمن البرنامج 16 ساعة من العمل التطوعي ضمن مبادرة "التطوع سعادتي" التابعة لمؤسسة لوياك.



وجدّدت الشركة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع متحف الأطفال - الأردن منذ 17 عامًا، ليصل إجمالي الدعم المقدم من زين للمتحف منذ تأسيسه ما يقارب 1.5 مليون دينار أردني، إلى جانب رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات لمتحف الأطفال المُتنقّل الذي استفاد من أنشطته ومعروضاته التفاعلية ما يقارب 35 ألف طفل وزائر خلال العام 2024، إضافة إلى رعايتها لبرامج شهر رمضان المبارك واحتفال عيد العمال في المتحف، فيما تشارك عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال في جولات متحف الأطفال المُتنقّل في مختلف أنحاء المملكة.



واستكمالًا لجهودها في تمكين المرأة وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛ أطلقت زين في العام 2024 النسخة الرابعة من برنامج "المرأة في التكنولوجيا" - Women In Tech" الموجّه لطالبات الجامعات ممن يتخصّصن في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والابتكار الرقمي (STEM) لمُساندتهن في بناء مسيرة مهنية ناجحة لمجموعة واسعة من المهن المستقبلية، ووصل عدد المستفيدات من البرنامج منذ إطلاقه في العام 2017 إلى 381 مُستفيدة، كما قدّمت دعمها لبرنامج "بنات كونكت – Banat Connect" لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ليصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين للبرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة.

وعقدت زين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية بعنوان“Me and My Mobile”، استهدفت النساء الأقل حظًّا من العاصمة عمّان والمحافظات، للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات، حيث وصل عدد المستفيدات إلى أكثر من 169 سيدة وفتاة.



وفي ظل اهتمامها في البيئة - كونها من أوائل الشركات في المنطقة التي أولَت حماية البيئة والتصدي لتبعات ظاهرة التغيّر المناخي اهتمامًا كبيرًا - تلتزم شركة زين بتعزيز التنوع الحيوي وخفض الانبعاثات الكربونية، واعتماد حلول صديقة للبيئة ونشر ثقافة إعادة التدوير واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة عبر توظيفها لعدد من الممارسات التي تصب في خدمة البيئة وتهدف إلى التخفيف من الآثار المُترتبة على تلوثها، واتخاذ تدابير للمساهمة في معالجة أسباب التلوث، حيث وقّعت شركة زين ووزارة الزراعة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم خطط التحريج الوطني والإرشاد الزراعي في المملكة وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاريع الزراعية ودعم المزارعين الأردنيين، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية حول مخاطر التغيّر المناخي والتحديات البيئية والزراعية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية حول التنمية الزراعية، وإطلاق الحملات البيئية على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام لرفع الوعي بمجال حماية البيئة، فيما تواصل زين تقديم دعمها للمزارعين الأردنيين وزراعة الأشجار في مختلف محافظات وقُرى المملكة، بالإضافة إلى غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج، إضافة إلى مشاركتها في مشروع القافلة الخضراء مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، وبالتعاون مع منصة "نحن" - إحدى مُبادرات مؤسسة ولي العهد، ليصل إجمالي عدد الأشجار المزروعة في مختلف مناطق المملكة حتى اليوم إلى 17,400 شجرة تتنوّع بين حُرجية ومُثمرة، وفي ذات السياق تدعم الشركة مزارعي الأردن الأقل حظًا ممن يمتلكون أراضٍ زراعية وليس لديهم القدرة المادية لاستكمال زراعتها، للمساهمة في تحسين مستواهم المعيشي عبر ضمان دخل مُستدام لهم، وتمكينهم اقتصاديًا لاستعادة قُدراتهم الإنتاجية، حيث وصل عدد مزارعي الأردن المدعومين من الشركة إلى 55 مُزارعًا.



كما وقّعت زين الأردن اتفاقية تعاون استراتيجي مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتمويل مشروع استدامة شجرة الأردن الوطنية "الملول" في محمية غابات اليرموك لتقوم الشركة بإعادة تأهيل مساحة ضمن محمية غابة اليرموك وتحسين حالة الأشجار المتدهورة وإصلاح النظام الأيكولوجي، عبر تمويلها وتزويدها بشجرة الملول، وتخصيص منطقة تحمل اسم "زين" داخل المحمية وزراعتها بـ 250 شجرة من أشجار الملول - التي تُعد إرثًا تاريخيًا وشاهدة على حضارة الأردن - واستعادة كفاءة الغابة للتصدي للتهديدات البيئية التي يفرضها تغيّر المناخ للحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة ظاهرة التصحر، مما يسهم في التحول إلى اقتصاد ومستقبل أخضر.



وفي مجال حماية البيئة البحرية وشواطئ مدينة العقبة، قامت زين وبالتعاون مع مبادرة“ProjectSea” التي يقوم عليها مجموعة من غواصي الأردن المحترفين والمتطوعين، بـ 4 حملات لتنظيف جوف البحر الأحمر خلال العام 2024، بالتعاون مع شركة أبو شقرة التجارية، للمساهمة في حماية الحياة البحرية والشعاب المرجانية التي يتميّز بها خليج العقبة، والحد من التلوّث، حيث وصل المجموع الكلي للنفايات المُستخرَجة إلى ما يزيد عن 280 كغم من النفايات والمخلفات الراكدة في خليج العقبة فيما تم فصل النفايات المُستخرجة ليتم إعادة تدويرها لإعادة استخدامها بالشكل الأمثل وبما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة بحرية أكثر صحية.



ووقّعت شركة زين الأردن اتفاقية تعاون استراتيجي مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء، لتصبح زين بموجبها عضوًا بلاتينيًا في المجلس الأردني للأبنية الخضراء، والتعاون لتنفيذ المشاريع التنموية المُستدامة للتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعّالة، حيث تلتزم زين باستخدام مصادر الطاقة البديلة في محطاتها كافة، كما وتعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه، والوصول إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري، كما عملت الشركة على الحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، بنسبة تجاوزت %50 في كافة عملياتها مع نهاية النصف الأول من العام 2024، وذلك من خلال تطبيقها لسلسلة من الممارسات البيئية التي تسهم بتقليل الأثر البيئي لنشاطاتها سواء داخل الشركة وبين موظفيها أو من خلال الخدمات التي تقدّمها لزبائنها.