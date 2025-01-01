زين الأردن.. مسؤولية صحية وبيئية ودعم متواصل للتعليم والشباب والمرأة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار استراتيجيتها لإدارة الاستدامة، ومواصلةً لجهودها في دعم مسيرة التنمية المُستدامة في المملكة، لتحقيق أثر ملموس في المجتمع عبر إطلاق مُبادرات ودعم برامج تُعنى بالاستدامة بالشراكة مع جهات رسمية ودولية مختلفة، واصلت شركة زين الأردن تطوير سياسات مبتكرة تُسهم بتحسين جودة الحياة، وتضمن مستقبلًا زاهرًا ومُستدامًا، حيث قامت الشركة خلال العام 2024 بدعم أبرز القِطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبيئة، فيما تُوّجت إنجازات زين في خِتام العام بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على الشركة، وذلك تقديرًا لمساهماتها في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.



وفي إطار التزامها وحِرصها على الارتقاء بالقِطاع الصحي الأردني والمساهمة بتوفير العلاج والرعاية الصحية لمُستحقيها، واصلت الشركة تقديم دعمها في إطار الشراكة المُمتدة التي تجمعها مع مؤسسة ومركز الحُسين للسرطان؛ فقدّمت زين - أحد أكبر داعمي المؤسسة والمصنفة كمتبرّع متميز من قِبل المؤسسة منذ عدّة أعوام - دعماً للحملة السنوية "نحو الحياة" التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر رمضان المُبارك بقيمة 50 ألف دينار أردني، ليصل مجموع ما تبرّعت به الشركة إلى حوالي 2.5 مليون دينار أردني للمساهمة في عِلاج مرضى السرطان ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، وغير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، فيما تجاوزت قيمة الدعم النقدي الذي قدّمته الشركة لمبادرة "همتنا" التي تُعنى بإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية في المملكة، النصف مليون دينار أردني، حيث ساهمت خلال العام 2024 بإعادة بناء وتطوير مركز صحّي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك.



وقدّمت عيادة زين المجانية المُتنقلة للأطفال خدماتها لأكثر من 6000 طفل خلال العام 2024 عبر الزيارات الدورية التي نظّمتها لمختلف المناطق الأقل حظًا والقُرى على مدار العام، وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين من خدمات العيادة التي أطلقتها شركة زين منذ 22 عامًا حوالي 259 ألف شخص في مختلف محافظات المملكة.



ومواصلةً لدورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم قِطاعي التعليم والشباب؛ جدّدت شركة زين مُذكرة التفاهم التي تجمعها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وقدّمت زين من خلالها هذا العام مِنحًا تعليمية لـ 23 شابة وشابًا من منتفعي الصندوق لاستكمال دراستهم الجامعية والمساهمة في إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتأمين مُستقبلهم استعدادًا لدخول سوق العمل مما ينعكس إيجابًا في تحسين جودة حياتهم وظروفهم المعيشية وتوفير الحياة الكريمة لهم، في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والتكنولوجيا والأمن السيبراني، ليصل عدد المِنح الجامعية المُقدّمة من زين منذ العام 2011 إلى 183 مِنحة، فيما قامت الشركة بتطوير الدورات التدريبية المجانية في مراكزها والمُتاحة للذكور والإناث في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية (PlayStation وXbox)، وصيانة الأجهزة الخلوية، وتقنية الألياف الضوئية (الفايبر) والتي تُطلقها بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وبشكل دوري منذ 15 عامًا، لتصبح مُدتها 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وتشمل المجالين العملي والنظري، ويكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة، ليحصلوا على شهادات معتمدة لمزاولة هذه المِهن والحصول على فُرص وظيفية مباشرة بعد تخرّجهم، إذ بلغ عدد المُستفيدين من هذه الدورات حتى اليوم ما يزيد عن 2000 شاب وشابة.



وقدّمت شركة زين الأردن 5 مِنح تعليمية لمؤسسة "إيليا نُقل"، والتي تهدف إلى دعم الشباب الأردني من خلال توفير الفرص لهم سواء لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع، أو عبر التوجّه إلى التعليم المهني، وذلك بتغطية أقساط الدراسة بالإضافة إلى مصاريف المواصلات للحاصلين على المنح، كما قدّمت أيضًا 5 مِنح لدعم 5 طالبات من المنتفعات من المؤسسة، لمُساندتهن في استكمال دراستهن الجامعية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار الرقمي (STEM)، عبر تغطية تكاليف ورسوم دراستهن ومصاريف مواصلاتهن الشهرية طوال فترة الدراسة، فيما شارك موظفو الشركة في برنامج "دينارك يعلّم" التابع لمؤسسة "إيليا نُقل"، حيث تم جمع التبرعات الشهرية التي قدّمها موظفو الشركة لتغطية منحتين دراسيتين لمنتفعين من المؤسسة، كما قامت الشركة وضمن شراكتها مع مؤسسة "لوياك" بإطلاق برنامج التدريب العملي "مُستقبلك زين" لتوفير 40 فُرصة تدريبية للطلبة المُشاركين في البرنامج من طلبة الجامعات الأردنية وحديثي التخرّج، لتعزيز مهاراتهم العملية والوظيفية، وتضمن البرنامج 16 ساعة من العمل التطوعي ضمن مبادرة "التطوع سعادتي" التابعة لمؤسسة لوياك.



وجدّدت الشركة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع متحف الأطفال - الأردن منذ 17 عامًا، ليصل إجمالي الدعم المقدم من زين للمتحف منذ تأسيسه ما يقارب 1.5 مليون دينار أردني، إلى جانب رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات لمتحف الأطفال المُتنقّل الذي استفاد من أنشطته ومعروضاته التفاعلية ما يقارب 35 ألف طفل وزائر خلال العام 2024، إضافة إلى رعايتها لبرامج شهر رمضان المبارك واحتفال عيد العمال في المتحف، فيما تشارك عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال في جولات متحف الأطفال المُتنقّل في مختلف أنحاء المملكة.



واستكمالًا لجهودها في تمكين المرأة وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛ أطلقت زين في العام 2024 النسخة الرابعة من برنامج "المرأة في التكنولوجيا" - Women In Tech" الموجّه لطالبات الجامعات ممن يتخصّصن في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والابتكار الرقمي (STEM) لمُساندتهن في بناء مسيرة مهنية ناجحة لمجموعة واسعة من المهن المستقبلية، ووصل عدد المستفيدات من البرنامج منذ إطلاقه في العام 2017 إلى 381 مُستفيدة، كما قدّمت دعمها لبرنامج "بنات كونكت – Banat Connect" لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ليصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين للبرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة.

وعقدت زين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية بعنوان“Me and My Mobile”، استهدفت النساء الأقل حظًّا من العاصمة عمّان والمحافظات، للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات، حيث وصل عدد المستفيدات إلى أكثر من 169 سيدة وفتاة.



وفي ظل اهتمامها في البيئة - كونها من أوائل الشركات في المنطقة التي أولَت حماية البيئة والتصدي لتبعات ظاهرة التغيّر المناخي اهتمامًا كبيرًا - تلتزم شركة زين بتعزيز التنوع الحيوي وخفض الانبعاثات الكربونية، واعتماد حلول صديقة للبيئة ونشر ثقافة إعادة التدوير واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة عبر توظيفها لعدد من الممارسات التي تصب في خدمة البيئة وتهدف إلى التخفيف من الآثار المُترتبة على تلوثها، واتخاذ تدابير للمساهمة في معالجة أسباب التلوث، حيث وقّعت شركة زين ووزارة الزراعة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم خطط التحريج الوطني والإرشاد الزراعي في المملكة وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاريع الزراعية ودعم المزارعين الأردنيين، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية حول مخاطر التغيّر المناخي والتحديات البيئية والزراعية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية حول التنمية الزراعية، وإطلاق الحملات البيئية على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام لرفع الوعي بمجال حماية البيئة، فيما تواصل زين تقديم دعمها للمزارعين الأردنيين وزراعة الأشجار في مختلف محافظات وقُرى المملكة، بالإضافة إلى غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج، إضافة إلى مشاركتها في مشروع القافلة الخضراء مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، وبالتعاون مع منصة "نحن" - إحدى مُبادرات مؤسسة ولي العهد، ليصل إجمالي عدد الأشجار المزروعة في مختلف مناطق المملكة حتى اليوم إلى 17,400 شجرة تتنوّع بين حُرجية ومُثمرة، وفي ذات السياق تدعم الشركة مزارعي الأردن الأقل حظًا ممن يمتلكون أراضٍ زراعية وليس لديهم القدرة المادية لاستكمال زراعتها، للمساهمة في تحسين مستواهم المعيشي عبر ضمان دخل مُستدام لهم، وتمكينهم اقتصاديًا لاستعادة قُدراتهم الإنتاجية، حيث وصل عدد مزارعي الأردن المدعومين من الشركة إلى 55 مُزارعًا.



كما وقّعت زين الأردن اتفاقية تعاون استراتيجي مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتمويل مشروع استدامة شجرة الأردن الوطنية "الملول" في محمية غابات اليرموك لتقوم الشركة بإعادة تأهيل مساحة ضمن محمية غابة اليرموك وتحسين حالة الأشجار المتدهورة وإصلاح النظام الأيكولوجي، عبر تمويلها وتزويدها بشجرة الملول، وتخصيص منطقة تحمل اسم "زين" داخل المحمية وزراعتها بـ 250 شجرة من أشجار الملول - التي تُعد إرثًا تاريخيًا وشاهدة على حضارة الأردن - واستعادة كفاءة الغابة للتصدي للتهديدات البيئية التي يفرضها تغيّر المناخ للحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة ظاهرة التصحر، مما يسهم في التحول إلى اقتصاد ومستقبل أخضر.



وفي مجال حماية البيئة البحرية وشواطئ مدينة العقبة، قامت زين وبالتعاون مع مبادرة“ProjectSea” التي يقوم عليها مجموعة من غواصي الأردن المحترفين والمتطوعين، بـ 4 حملات لتنظيف جوف البحر الأحمر خلال العام 2024، بالتعاون مع شركة أبو شقرة التجارية، للمساهمة في حماية الحياة البحرية والشعاب المرجانية التي يتميّز بها خليج العقبة، والحد من التلوّث، حيث وصل المجموع الكلي للنفايات المُستخرَجة إلى ما يزيد عن 280 كغم من النفايات والمخلفات الراكدة في خليج العقبة فيما تم فصل النفايات المُستخرجة ليتم إعادة تدويرها لإعادة استخدامها بالشكل الأمثل وبما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة بحرية أكثر صحية.



ووقّعت شركة زين الأردن اتفاقية تعاون استراتيجي مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء، لتصبح زين بموجبها عضوًا بلاتينيًا في المجلس الأردني للأبنية الخضراء، والتعاون لتنفيذ المشاريع التنموية المُستدامة للتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعّالة، حيث تلتزم زين باستخدام مصادر الطاقة البديلة في محطاتها كافة، كما وتعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه، والوصول إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري، كما عملت الشركة على الحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، بنسبة تجاوزت %50 في كافة عملياتها مع نهاية النصف الأول من العام 2024، وذلك من خلال تطبيقها لسلسلة من الممارسات البيئية التي تسهم بتقليل الأثر البيئي لنشاطاتها سواء داخل الشركة وبين موظفيها أو من خلال الخدمات التي تقدّمها لزبائنها.



