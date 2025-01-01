وصول أول طائرة مساعدات إنسانية سعودية إلى دمشق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصلت اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي، أول طائرة مساعدات إنسانية سعودية تحمل مواد غذائية وإيوائية وطبية.



وسير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل الطائرتان أكثر من 56 طنا من المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق الأربعاء سيتبعه جسر بري آخر خلال أيام.

وذكرت صحيفة "الوطن" أنه في إطار الجسر الإنساني السعودي "جوي بري" ستصل شحنات جوية يوميا عبر مطار دمشق الدولي كذلك ستصل غدا 52 شاحنة مساعدات عبر الحدود السورية الأردنية.

RT