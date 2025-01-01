قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024.



وبحسب النظام، تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين, بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.



واشترط النظام بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.