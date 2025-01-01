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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أرض - جو

1/1/2025 5:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون" اليمنية اليوم الأربعاء إسقاط طائرة أمريكية من طراز "أم كيو 9 "بصاروخ أرض - جو في أجواء مأرب.


وقال العميد يحيى سريع في بيان: "تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".


وأفاد بأن "عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو، يمني الصنع"، مبينا أن "هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".


وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

RT

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