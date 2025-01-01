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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال فلسطينيين في خان يونس

1/1/2025 5:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف لقوات الاحتلال على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت تقارير، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، إثر قصف من طائرة مسيرة على مجموعة من الفلسطينيين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.
واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط بركس خضير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيّرة (الكواد كابتر) وآليات الاحتلال النار بشكل متواصل منذ ساعات الصباح شرق حيي الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة.
وفا









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