أرامكو ترفع أسعار الديزل في السعودية 44%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رفعت شركة "أرامكو" أسعار الديزل في السعودية بنسبة 44 في المائة إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من اليوم الأربعاء 1 يناير (كانون الأول) 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء.
وتجري الشركة منذ 2020 آلية مراجعة سنوية في بداية كل عام، وتعد هذه المراجعة الرابعة لأسعار الديزل.
وأبقت أسعار المنتجات الأخرى كما هي للتر عند 2.18 ريال لبنزين 91، و2.33 ريال لبنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 ريال لغاز البترول المسال.
وكانت "أرامكو" قد رفعت أسعار الديزل بداية عام 2024 بنحو 53 في المائة إلى 1.15 ريال للتر.
الشرق الأوسط
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