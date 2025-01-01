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أرامكو ترفع أسعار الديزل في السعودية 44%

1/1/2025 2:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفعت شركة "أرامكو" أسعار الديزل في السعودية بنسبة 44 في المائة إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من اليوم الأربعاء 1 يناير (كانون الأول) 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء.
وتجري الشركة منذ 2020 آلية مراجعة سنوية في بداية كل عام، وتعد هذه المراجعة الرابعة لأسعار الديزل.
وأبقت أسعار المنتجات الأخرى كما هي للتر عند 2.18 ريال لبنزين 91، و2.33 ريال لبنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 ريال لغاز البترول المسال.


وكانت "أرامكو" قد رفعت أسعار الديزل بداية عام 2024 بنحو 53 في المائة إلى 1.15 ريال للتر.

الشرق الأوسط

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