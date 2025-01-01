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الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم عددا من المنازل

1/1/2025 2:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة برفقة جرافة عسكرية، وانتشرت في عدة حارات داخل المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص، ومداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث في محتوياتها.
وفا









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