بعد حرمانهم لسنوات من زيارته.. شاهد على ماذا عثر السوريون في جبل قاسيون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو تصدّر منصات التواصل لمراسل قناة الجزيرة وهو يكشف عن مكان لصنع البراميل المتفجرة عثر عليه السوريون في جبل قاسيون بعد الاطاحة بنظام الاسد .



يُذكر أن نظام الأسد قد حرم السوريين لسنوات من ارتياد الجبل، حيث كان الصعود إليه ممنوعًا بعد أن أغلقت السلطات السورية عام 2011 الطريق المؤدي إلى قاسيون أمام المدنيين، ووضعت نقاطًا أمنية على امتداده، كونه يوفّر إشرافًا استراتيجيًا على دمشق والقصور الرئاسية فيها.

وبعد الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي ، يشهد الطريق المؤدي إلى جبل قاسيون يوميًا زحمة سير، خصوصًا في ساعات المساء وعطلة نهاية الأسبوع. وتتقدم السيارات ببطء في طابور طويل صعودًا إلى الجبل، حيث تحول شارع بأكمله إلى متنزه تنيره أضواء ملونة ليلاً، ويكتظ برواده وبأكشاك صغيرة تقدم الشاي والقهوة أو عرانيس الذرة والحلويات.