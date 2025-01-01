مشروبان شهيران في الصباح يقللان خطر الإصابة بالسرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية أن تناول بعض المشروبات الساخنة في الصباح، مثل الشاي والقهوة، قد يقلل من احتمالات الإصابة ببعض أنواع التي تصيب منطقة الرأس والعنق.



قام فريق بحثي من كلية الطب بـ"جامعة يوتاه" الأميركية بتحليل 14 دراسة سابقة شملت أكثر من 25 ألف متطوع بالغ، سواء من المرضى أو الأصحاء، حيث تم الاستفسار عن عدد أكواب القهوة أو الشاي التي يتناولها المتطوعون بشكل يومي أو شهري أو سنوي، سواء كانت مشروبات تحتوي على الكافيين أو لا.



وتبين من الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أربعة فناجين من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميًا، تتراجع احتمالات إصابتهم بسرطان الرأس والعنق بشكل عام، مع انخفاض بنسبة 30% في احتمالات الإصابة بسرطان الفم، وتراجع بنسبة 22% في معدلات الإصابة بسرطان الحلق.



القهوة والشاي وتأثيرهما على السرطان

أثبتت الدراسة أن تناول القهوة الخالية من الكافيين يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الفم بنسبة 25%.



كما أظهرت أن تناول الشاي يقلل بشكل ملموس من الإصابة بسرطان الجزء الخلفي من الحلق، وأن تناول كوب واحد أو أقل يوميًا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الرأس والعنق بشكل عام بنسبة 9%.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي"، المتخصص في الأبحاث الطبية، عن أطباء مشاركين في الدراسة قولهم:



"عادات تناول الشاي والقهوة مركبة إلى حد ما، وهذه النتائج تؤكد الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات وجمع المزيد من البيانات بشأن تأثير القهوة والشاي على إمكانية تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان."

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