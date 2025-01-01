Wednesday, 01 January 2025 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط عالمياً ينهي 2024 على تراجع بـ 3%.. عامان من الخسائر المتتالية

1/1/2025 1:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت أسعار النفط تراجعًا كبيرًا بنحو 3% خلال عام 2024، مسجلة انخفاضًا للعام الثاني على التوالي، في ظل مجموعة من العوامل التي أثرت سلبًا على توازن السوق.


تأتي هذه الخسائر نتيجة لتباطؤ تعافي الطلب العالمي عقب جائحة كورونا، إلى جانب التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.


وفي الوقت ذاته، ساهمت زيادة إنتاج الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج منظمة أوبك في إغراق الأسواق بإمدادات وفيرة، مما زاد من الضغوط على أسعار النفط العالمية.


تحرك الأسواق
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا أو 0.88% إلى 74.64 دولارًا للبرميل عند التسوية اليوم الثلاثاء، آخر أيام التداول في العام.


كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتًا أو 1.03% إلى 71.72 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".


وتراجع خام برنت القياسي عند التسوية في ختام 2024 بنحو 3% عن سعر التسوية في نهاية 2023، البالغ 77.04 دولارًا للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيرًا يُذكر مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.

سكاي نيوز عربية

MENAFN01012025000208011052ID1109046154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث