النفط عالمياً ينهي 2024 على تراجع بـ 3%.. عامان من الخسائر المتتالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت أسعار النفط تراجعًا كبيرًا بنحو 3% خلال عام 2024، مسجلة انخفاضًا للعام الثاني على التوالي، في ظل مجموعة من العوامل التي أثرت سلبًا على توازن السوق.



تأتي هذه الخسائر نتيجة لتباطؤ تعافي الطلب العالمي عقب جائحة كورونا، إلى جانب التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.



وفي الوقت ذاته، ساهمت زيادة إنتاج الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج منظمة أوبك في إغراق الأسواق بإمدادات وفيرة، مما زاد من الضغوط على أسعار النفط العالمية.



تحرك الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا أو 0.88% إلى 74.64 دولارًا للبرميل عند التسوية اليوم الثلاثاء، آخر أيام التداول في العام.



كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتًا أو 1.03% إلى 71.72 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".



وتراجع خام برنت القياسي عند التسوية في ختام 2024 بنحو 3% عن سعر التسوية في نهاية 2023، البالغ 77.04 دولارًا للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيرًا يُذكر مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.

سكاي نيوز عربية