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لأول مرة منذ سقوط الأسد.. فرنسا تقصف مواقع في سوريا

1/1/2025 1:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت فرنسا، الثلاثاء، توجيه ضربات في سوريا استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، وهي الضربات الفرنسية الأولى على سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أسابيع.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن الطائرات الفرنسية قصفت مواقع لـ"داعش" في سوريا.
وكتب ليكورنو على منصة "إكس" أثناء زيارة لقوات حفظ السلام الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان: "قواتنا المسلحة لا تزال منخرطة في مكافحة الإرهاب في بلاد الشام."
وأضاف: "نفذت القوات الجوية الفرنسية، الأحد، ضربات مستهدفة ضد تنظيم (داعش) على الأراضي السورية."
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لـ"فرانس برس" إن مقاتلات "رافال" الفرنسية وطائرات مسيّرة أميركية "أسقطت 7 قنابل على هدفين عسكريين تابعين لداعش وسط سوريا."
وتنخرط فرنسا في التحالف الدولي ضد "داعش" منذ عام 2014 في العراق، ومنذ عام 2015 في سوريا.
وكانت واشنطن قد أعلنت في منتصف ديسمبر الجاري أنها ضاعفت عدد القوات الأميركية التي تقاتل المتطرفين في سوريا إلى نحو ألفي جندي.
وقالت قيادتها المركزية الأميركية إنها تريد التأكد من أن "داعش لا يسعى إلى الاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا."

سكاي نيوز عربية

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