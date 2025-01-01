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العالم يستقبل 2025 بعد عام ملتهب شهد عودة ترامب وفرار الأسد

1/1/2025 1:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من سيدني إلى باريس مرورًا بتبليسي ودمشق، استقبل العالم ليلة الأربعاء بالألعاب النارية والاحتفالات سنة 2025، مودّعًا عامًا شهد أحداثًا دراماتيكية مثل إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وفرار بشار الأسد من سوريا، وحروبًا في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ويبدو مؤكدًا أن العام 2024 سيُسجَّل على أنه الأكثر حرًا على الإطلاق، في وقت تؤدي فيه الكوارث الناتجة عن التغير المناخي إلى أضرار بالغة في مناطق تمتد من سهول أوروبا إلى وادي كاتماندو.
واستقبلت سيدني، التي تسمي نفسها "عاصمة العالم لرأس السنة"، العام الجديد بإطلاق 9 أطنان من الألعاب النارية من دار الأوبرا وجسر ميناء سيدني (هاربر بريدج) عند منتصف الليل.
وفي آسيا، استقبلت بانكوك وهونغ كونغ وتايبيه العام الجديد بالألعاب النارية.
باريس تتلألأ
وفي باريس، بعد 5 أشهر من نشوة الألعاب الأولمبية، ازدانت العاصمة الفرنسية مرة أخرى بالأنوار استعدادًا لاستقبال العام الجديد.
تجمع أكثر من مليون شخص في شارع الشانزليزيه الشهير، الذي أُغلق أمام السيارات وازدان جانباه بعشرات الأشجار المتلألئة.
وقد تركزت أنظار العالم لأسابيع في يوليو/تموز وأغسطس/آب على أولمبياد باريس، حيث سبح الرياضيون في نهر السين، وتسابقوا تحت برج إيفل، وركبوا الخيول خارج قصر فرساي.
عام انتخابات
كان 2024 عامًا انتخابيًا بامتياز، إذ توجه الملايين إلى مراكز الاقتراع في أكثر من 60 بلدًا.
وفاز فلاديمير بوتين بولاية جديدة في الانتخابات الروسية، بينما أطاحت انتفاضة طلابية في بنغلاديش برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
لكن أي اقتراع لم يحظَ بدرجة المتابعة التي حظيت بها الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيعود دونالد ترامب على إثرها قريبًا إلى البيت الأبيض.
وقد أحدثت عودة ترامب لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة هزات من المكسيك وصولًا إلى الشرق الأوسط.
وهدد الرئيس المنتخب بمفاقمة الضغوط الاقتصادية على الصين، وتفاخر بأن بإمكانه وقف حرب أوكرانيا "في غضون 24 ساعة."
أمل وخوف
في الشرق الأوسط، انتهى حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن مع فرار الرئيس بشار الأسد من سوريا، مما أطلق احتفالات في مختلف أنحاء البلاد في الشهر الأخير من العام.
وفي دمشق، استقبل مئات السوريين العام الجديد في ساحة الأمويين على وقع المفرقعات والأغاني الثورية، يحدوهم "الأمل" بأن يحمل لهم أول عام يشهدونه منذ 5 عقود من دون حكم آل الأسد غدًا أفضل.
وفي عام 2024، نفذت إسرائيل عملية عسكرية في لبنان ضد حزب الله، استهدفت آلافًا من عناصره بتفجير أجهزة اتصال يحملونها، واغتالت العديد من قادته، أبرزهم أمينه العام في غارة إسرائيلية في سبتمبر/أيلول.
وفي قطاع غزة، بقيت الحرب دائرة، حيث تفاقمت معاناة المدنيين مع تراجع مخزونات الطعام والدواء.
وفي كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستواصل القتال في العام 2025 لتحقيق مكاسب يمكن استثمارها لاحقًا على "طاولة المفاوضات."
احتجاجات تبليسي
في تبليسي، تجمع أمام البرلمان الجورجي عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي للاحتفال بحلول العام الجديد، مواصلين تحركهم الاحتجاجي المستمر منذ شهر ضد قرار الحكومة تعليق بدء مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي أمام المتظاهرين، الذين أقاموا طاولة احتفالية طويلة في الشارع الرئيسي بالعاصمة: "عام 2024 كان عام وحدتنا، و2025 سيكون عام انتصارنا."
كرة قدم ومهرجانات
يُتوقع أن يحمل العام 2025 الكثير من الأحداث المهمة، مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقعات بتباطؤ التضخم.
وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة وتضم 32 فريقًا.
كما يُتوقع مشاركة حوالي 400 مليون حاج في مهرجان كومبه ميلا على ضفاف أنهار الهند، الذي يوصف بأنه أكبر تجمع بشري في العالم.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تسجيل درجات حرارة عالمية مرتفعة للعام 2025، مما يشير إلى أن السنة المقبلة قد تكون من بين الأكثر حرًا على الإطلاق.

الجزيرة

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