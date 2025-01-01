روسيا تحديد مدة الإقامة للأجانب الوافدين بدون تأشيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكَّدت السلطات الروسية أن الحد الأقصى لفترة الإقامة في روسيا للأجانب الوافدين دون الحاجة إلى تأشيرة، اعتبارًا من 1 يناير 2025، لن يتجاوز 90 يومًا خلال عام واحد.
وتم إجراء التعديلات في أغسطس الماضي على القانون "بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا".
ووفقًا للوثيقة، ينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، على أن الحد الأقصى لفترة الإقامة في روسيا للأجانب الوافدين دون الحاجة إلى تأشيرة سيكون 90 يومًا خلال عام واحد، وليس لمدة ستة أشهر كما كان من قبل.
وأوضحت الداخلية الروسية أن هذه الشروط لن تنطبق على الأجانب الذين جاءوا إلى روسيا لتلقي التعليم، أو حصلوا على براءة اختراع، أو لديهم علاقة عمل مع صاحب العمل، أو لديهم وضع قانوني آخر.
RT
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