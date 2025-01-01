روسيا تحديد مدة الإقامة للأجانب الوافدين بدون تأشيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكَّدت السلطات الروسية أن الحد الأقصى لفترة الإقامة في روسيا للأجانب الوافدين دون الحاجة إلى تأشيرة، اعتبارًا من 1 يناير 2025، لن يتجاوز 90 يومًا خلال عام واحد.

وتم إجراء التعديلات في أغسطس الماضي على القانون "بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا".



ووفقًا للوثيقة، ينص القانون الذي حيز التنفيذ في الأول من يناير، على أن الحد الأقصى لفترة الإقامة في روسيا للأجانب الوافدين دون الحاجة إلى تأشيرة سيكون 90 يومًا خلال عام واحد، وليس لمدة ستة أشهر كما كان من قبل.

وأوضحت الداخلية الروسية أن هذه الشروط لن تنطبق على الأجانب الذين جاءوا إلى روسيا لتلقي التعليم، أو حصلوا على براءة اختراع، أو لديهم علاقة عمل مع صاحب العمل، أو لديهم وضع قانوني آخر.

RT