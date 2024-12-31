الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتبادلان برقيات التهاني مع قادة الدول بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقيات التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025 مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه بالعام الميلادي الجديد وأطيب تمنياته لهم موفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار، سائلًا المولى عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.
كما تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025 مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة وأولياء العهود ورؤساء الوزراء والحكومات.
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