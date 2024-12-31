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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتبادلان برقيات التهاني مع قادة الدول بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

12/31/2024 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبادل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقيات‭ ‬التهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الميلادي‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والصديقة،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬بالعام‭ ‬الميلادي‭ ‬الجديد‭ ‬وأطيب‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولدولهم‭ ‬وشعوبهم‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬عام‭ ‬خير‭ ‬وأمن‭ ‬وسلام‭ ‬ورخاء‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭.‬

كما‭ ‬تبادل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقيات‭ ‬تهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الميلادي‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والصديقة‭ ‬وأولياء‭ ‬العهود‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوزراء‭ ‬والحكومات‭. ‬

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