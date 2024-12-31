النواب يحيلون إلى الحكومة 5 رغبات مستعجلة

النواب يحيلون إلى الحكومة 5 رغبات مستعجلة
التاريخ
12/31/2024 7:16:18 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافق مجلس النواب على خمسة اقتراحات برغبة بصفة استعجال وإحالتها إلى الحكومة، حيث تمثلت تلك الاقتراحات برغبة في الاقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن قيام الحكومة بتسوية أوضاع أصحاب الحظور التي تمت إزالتها وإعادتها باعتبار أنها جزء من التراث البحريني، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن حل مشاكل المواطنين الذين يواجهون قيود في المرور في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون مع الالتزام بالأوامر القضائية الصادرة في هذا الشأن، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) لتوعية الطلبة بأهمية احترام زملائهم من ذوي الحالات الخاصة كالتوحد والإعاقات المختلفة، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن طلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية الخانقة التي تمتد من شارع بغداد إلى شارع الميثاق الوطني (تقاطع بوابة مدينة عيسى)، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إصلاح النظام الإلكتروني لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والإسراع في إكمال إجراءات صرف الرواتب التقاعدية للمستحقين عن المتوفى.
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