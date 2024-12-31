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النواب يحيلون إلى الحكومة 5 رغبات مستعجلة

12/31/2024 7:16:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬استعجال‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬تمثلت‭ ‬تلك‭ ‬الاقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬استعجال‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتسوية‭ ‬أوضاع‭ ‬أصحاب‭ ‬الحظور‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إزالتها‭ ‬وإعادتها‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬البحريني،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬بشأن‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬قيود‭ ‬في‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأوامر‭ ‬القضائية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬لتوعية‭ ‬الطلبة‭ ‬بأهمية‭ ‬احترام‭ ‬زملائهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الحالات‭ ‬الخاصة‭ ‬كالتوحد‭ ‬والإعاقات‭ ‬المختلفة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬لتخفيف‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬الخانقة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ (‬تقاطع‭ ‬بوابة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭)‬،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬بشأن‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬صرف‭ ‬الرواتب‭ ‬التقاعدية‭ ‬للمستحقين‭ ‬عن‭ ‬المتوفى‭.‬‮

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