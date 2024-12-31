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العمل: 3000 عامل أجنبي مخالف هذا العام بانخفاض 48% مقارنة بـ2023

12/31/2024 7:16:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬وليد‭ ‬دياب‭ ‬وياسمين‭ ‬العقيدات

تصوير‭: ‬عبدالامير‭ ‬السلاطنة


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لمراجعة‭ ‬مبالغ‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جرائم‭ ‬تقع‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬عامل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تصريح‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬التصريح،‭ ‬والتدرج‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ،‭ ‬مع‭ ‬إجازة‭ ‬التصالح‭ ‬عند‭ ‬تكرار‭ ‬المخالفة،‭ ‬وزيادة‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬للتصالح،‭ ‬وكذلك‭ ‬جوازية‭ ‬الصلح‭ ‬عند‭ ‬ضبط‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مزاولاً‭ ‬لعمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬فقط‭.‬

وأكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‮
‬بالأشخاص،‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المخالفات‭ ‬للعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬واضحة‭ ‬فخلال‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ترحيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استمرارية‭ ‬الجهود،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬ارتفعت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬بنسبة‭ ‬120 % ،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حملات‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بجميع‭ ‬المناطق‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التكرار‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬المنطقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬المُرحلين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بلغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي،‭ ‬مؤكد‭ ‬انه‭ ‬بمقارنة‭ ‬أعداد‭ ‬المخالفين‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬واليوم‭ ‬نجد‭ ‬انه‭ ‬بمقارنة‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬نجد‭ ‬حدوث‭ ‬انخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬48 % ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬ونسبة‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬المصرحين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتابعين‭ ‬لمنشآت‭ ‬تجارية‭ ‬انخفضت‭ ‬بنسبة‭ ‬54 % ،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬للعامل‭ ‬المخالف‭ ‬أن‭ ‬يصحح‭ ‬أوضاعه،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭. ‬

وكشف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬تسجيل‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬ترحيله‭ ‬أو‭ ‬التحق‭ ‬بصاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬أو‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬ووصلت‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬عمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية،‭ ‬وحاليا‭ ‬يتم‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬التفتيش‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬منهم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬وترحيلهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬98 % ‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬يوسف‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة،‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬لأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬سواءً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمدة‭ ‬اللازمة‭ ‬والتي‭ ‬يستطيع‭ ‬المخالف‭ ‬أن‭ ‬يصحح‭ ‬أوضاعه‭ ‬أو‭ ‬مقدار‭ ‬الغرامة‭. ‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬واضح‭ ‬وتقوم‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بتذكير‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬وبعدها‭ ‬بشهر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬وجود‭ ‬إجراءات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬لحث‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬تصاريحهم‭ ‬والالتزام‭ ‬بأحكم‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬المخالفة‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬طريق‭ ‬للتصالح‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬العامل‭ ‬المخالف‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬العامل‭ ‬يكون‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مخالفة‭ ‬التصريح‭ ‬أو‭ ‬شروطه،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬فإن‭ ‬العامل‭ ‬يرحل‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬آخر‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬معلوم،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬شخص‭ ‬معين‭ ‬هذه‭ ‬التكلفة‭ ‬والدولة‭ ‬لم‭ ‬تخطئ‭ ‬كي‭ ‬تتحمل‭ ‬التكلفة،‭ ‬والسفارة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعامل‭ ‬لها‭ ‬حصانة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دراسة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مبلغ‭ ‬إلزامي‭ ‬يتم‭ ‬دفعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬وبالتالي‭ ‬تتحمل‭ ‬شركة‭ ‬التأمين
تكاليف
الترحيل‭.‬

وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬مداخلاتهم‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬والذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلة،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬الغرامات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادتها،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬تركيز‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬تحتها‭ ‬العمال‭ ‬المخالفون،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شخصية‭ ‬بحق‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬المخالف،‭ ‬وذلك‭ ‬ليكون‭ ‬إجراءً‭ ‬رادعاً‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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