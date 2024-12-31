16 ألف يوم إجمالي غياب موظفي ((الخاص)) في 5 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت زينب إسماعيل:
أفادت أحدث المعلومات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن عدد أيام غياب موظفي القطاع الخاص خلال 5 سنوات الماضية بدءا من عام 2019 حتى عام 2023 بلغ ما يقارب 16 ألفا و102 يوم، أي ما يعادل 44 سنة.
وكان من نصيب البحرينيين ما نسبته 51.9 % من إجمالي عدد أيام الغياب في القطاع، وبلغت عدد الأيام ما يقارب 8363 يوما مقابل 7739 للأجانب.
واستحوذ عام 2021 -وهو عام تفشي جائحة كورونا بين أوساط أفراد المجتمع المحلي- على ما نسبته 51.55 % من إجمالي أيام الغياب لموظفي القطاع، حيث بلغ عدد الأيام نحو 8305، أكثر من نصفها لأجانب بنسبة 59 % ، وبعدد 4910 أيام، مقابل 3444 يوما للبحرينيين.
إلى ذلك، سجل عام 2023 ما يقارب 878 يوم غياب لموظفي القطاع نفسه، بانخفاض بارز في نسب الغياب عن عام 2021 وصل إلى 89 % . واستحوذ البحرينيون على ما نسبته 64.55 % من إجمالي عدد أيام الغياب، وعددها نحو 567 يوما مقابل 311 لغير البحرينيين.
أما عام 2022 فسجل نحو 2670 يوم غياب لموظفي القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 16.5 % من إجمالي عدد أيام الغياب خلال الـ5 سنوات الماضية، بانخفاض بلغ نحو 32 % عن عام 2021. وكان من نصيب البحرينيين نحو 1747 يوما ومن نصيب غير البحرينيين نحو 923 يوما.
وفي عام 2020 غاب الموظفون عن أعمالهم ما يقارب 1736 يوما، بنسبة انخفاض بلغت 10.7 % . وبلغ عدد أيام البحرينيين نحو 1042 يوما مقابل 684 يوما لغير البحرينيين.
أما عام 2019 فاستحوذ على ما نسبته 15.6 % من إجمالي عدد أيام الغياب خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد الأيام نحو 2513 يوما، 1563 يوما منها للبحرينيين و950 يوما لغير البحرينيين.
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