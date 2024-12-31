16 ألف يوم إجمالي غياب موظفي ((الخاص)) في 5 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أفادت‭ ‬أحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬غياب‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬16‭ ‬ألفا‭ ‬و102‭ ‬يوم،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬44‭ ‬سنة‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬البحرينيين‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬51‭.‬9 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬الغياب‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وبلغت‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬8363‭ ‬يوما‭ ‬مقابل‭ ‬7739‭ ‬للأجانب‭.‬

واستحوذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭ -‬وهو‭ ‬عام‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬بين‭ ‬أوساط‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭- ‬على‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬51‭.‬55 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أيام‭ ‬الغياب‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬نحو‭ ‬8305،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفها‭ ‬لأجانب‭ ‬بنسبة‭ ‬59 % ،‭ ‬وبعدد‭ ‬4910‭ ‬أيام،‭ ‬مقابل‭ ‬3444‭ ‬يوما‭ ‬للبحرينيين‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سجل‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬878‭ ‬يوم‭ ‬غياب‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬نفسه،‭ ‬بانخفاض‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬89 % ‭. ‬واستحوذ‭ ‬البحرينيون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬64‭.‬55 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬الغياب،‭ ‬وعددها‭ ‬نحو‭ ‬567‭ ‬يوما‭ ‬مقابل‭ ‬311‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭.‬

أما‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬فسجل‭ ‬نحو‭ ‬2670‭ ‬يوم‭ ‬غياب‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬16‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬الغياب‭ ‬خلال‭ ‬الـ5‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬بانخفاض‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬32 % ‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬البحرينيين‭ ‬نحو‭ ‬1747‭ ‬يوما‭ ‬ومن‭ ‬نصيب‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬نحو‭ ‬923‭ ‬يوما‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬غاب‭ ‬الموظفون‭ ‬عن‭ ‬أعمالهم‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1736‭ ‬يوما،‭ ‬بنسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬بلغت‭ ‬10.7 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬البحرينيين‭ ‬نحو‭ ‬1042‭ ‬يوما‭ ‬مقابل‭ ‬684‭ ‬يوما‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭. ‬

أما‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬فاستحوذ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬15.6 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬الغياب‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬نحو‭ ‬2513‭ ‬يوما،‭ ‬1563‭ ‬يوما‭ ‬منها‭ ‬للبحرينيين‭ ‬و950‭ ‬يوما‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭.‬

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